Paris : Une Tour Eiffel rose le 1er octobre

Vous ne rêvez pas. La Tour Eiffel sera toute rose vendredi 1er octobre pour célébrer le lancement d'Octobre Rose. Cette 28è campagne a pour but de récolter des fonds pour la recherche sur le cancer du sein et souhaite sensibiliser le grand public à cette cause.

Un spectacle géant

A cette occasion, 30 femmes, malades, en rémission, ou guéries, vont défiler sous le monument vêtues d'un ruban rose confectionné sur mesure.

Le spectacle, avec effets pyrotechniques, écrans géants, et chorégraphies mises en scène par le chorégraphe Mehdi Kerkouche débute à 20h. L'ambiance musicale, très festive, sera assurée par Martin Solveig.

Une campagne pour encourager le dépistage

Une femme sur huit risque de développer un cancer du sein. Cette campagne de sensibilisation encourage toutes les femmes à se faire dépister la maladie régulièrement.

Plus de 58 000 cas nouveaux cas sont décelés chaque année en France. S'ils sont détectés à temps, neuf cancers du sein sur 10 peuvent être guéris.

Tout le monde est concerné

Le cancer du sein ne concerne pas que les femmes. Il concerne tout le monde. Pour preuve, un pour cent des hommes sont touchés par la maladie.