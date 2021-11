Paris : une trentaine d'associations opposées aux salles de shoot écrivent à Emmanuel Macron

Vingt-sept associations et collectifs ont écrit au président de la République pour lui dire leur opposition aux salles de shoot. Ils réclament l'abandon des projets de salles de consommation de drogue envisagés par la mairie de Paris.

"Qui dit consommation de drogues dit inévitablement trafic avec son cortège de nuisances", s'alarment une trentaine d'associations et de collectifs de riverains qui n'en peuvent plus face aux problèmes provoqués par le trafic de crack à Paris.

Des associations vent debout contre les salles de shoot

Les associations ont envoyé une lettre à Emmanuel Macron pour réclamer "un engagement fort et rapide en vue d'une politique nationale qui ne se contente pas d'accompagner l'addiction de manière sécurisée".

Elles s'opposent à la multiplication à Paris et en petite couronne de "Haltes Soin Addiction" plus connues sous le nom de salle de shoot, pour les usagers de crack. Ces lieux, "prévus en zones d'habitations, d'écoles et commerces, seront en fait des salles de consommation supervisée", affirment les signataires.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les associations préféreraient la création de "communautés thérapeutiques"

Les associations ne croient pas à cette solution. Elles pensent que les toxicomanes seront continuellement à la recherche d'une nouvelle dose près des salles de shoot où les dealers les attendront. Elles estiment qu'il faudrait trouver autre chose.

Elles croient plus à l'efficacité des "communautés thérapeutiques" qui sont loin des villes ce qui permet aux toxicomanes de rompre avec les dealers et de se réinsérer socialement et professionnellement.

La mairie de Paris et le Premier ministre sont pour les salles de shoot

La nouvelle loi de financement de la Sécurité sociale devrait bientôt permettre de créer de nouvelles salles de consommation à moindres risques, en plus des deux créées à Paris et à Strasbourg à titre expérimental en 2016. Ces nouveaux lieux, rebaptisés HSA, intéressent la mairie de Paris.

Début septembre 2021, le Premier ministre Jean Castex a arbitré en faveur d'une prolongation de ces dispositifs, en s'appuyant sur le bilan "positif" des structures existantes, détaillé par l'INSERM et revendiqué par le ministère de la Santé, malgré l'opposition du ministère de l'Intérieur.