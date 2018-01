La préfecture de Police de Paris annonce vendredi qu'elle interdit la consommation et la vente d'alcool dans certains quartiers du 18e arrondissement de la capitale. Elle prend cette mesure après les plaintes de riverains qui dénoncent des nuisances et des problèmes de sécurité.

Paris, France

Des riverains et des élus avaient interpellé le préfet de Police de Paris, Michel Delpech, pour se plaindre de nuisances et de problèmes de sécurité dans des quartiers du 18e arrondissement de Paris.

Le préfet a annoncé vendredi qu'il prenait un arrêté interdisant la consommation d'alcool dans la rue dans ces quartiers, de 16h à 7h et la vente à emporter de boissons alcoolisées de 21h à 8h. Ce nouvel arrêté étend le périmètre d'interdiction qui existait déjà et il élargit les horaires.

"Etant établi que nombre d’infractions, de nuisances nocturnes et d’actes de violences relevés dans ces secteurs sont directement liés à la consommation d’alcool sur la voie publique, l’arrêté n°2018-00057 interdit la consommation de boissons alcooliques sur la voie publique de 16 heures à 7 heures ainsi que la vente à emporter des boissons du 2e au 5e groupes de 21 heures à 8 heures sur certaines voies du 18e mentionnées dans cet arrêté. Ce nouvel arrêté, qui abroge 3 arrêtés distincts de 2013 et 2015 (N° 2013-00394/ 2015-00388/ 2015-00742) portant interdiction de la consommation et de la vente de boissons alcooliques sur différents secteurs du 18ème arrondissement, étend le périmètre d’interdiction et en élargit les horaires", indique le communiqué.

Le préfet de police indique aussi que les forces de l'ordre vont être mobilisées pour faire respecter ces nouvelles mesures.