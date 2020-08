Paris : verbalisé pour avoir retiré son masque et mangé une friandise dans le métro

La scène s'est déroulée ce lundi à la Gare de Lyon à Paris. Robin revenait de vacances et s'apprêtait à prendre le métro après avoir acheté une friandise. "Avant de prendre le métro, je suis allé simplement m'acheter quelque chose à grignoter que j'ai simplement mangé dans un escalier en descendant dans le métro", raconte-t-il à France Bleu Paris.

Des policiers en civil

"Tout d'un coup deux personnes m'interpellent assez brusquement, à ma grande surprise, pour me dire de remettre mon masque. Et il s'est avéré en sortant de cet escalier et en faisant comprendre à ces personnes que leur attitude était déplacée, que je me suis retrouvé face à des policiers en civil", poursuit le jeune homme de 22 ans. De là les forces de l'ordre le verbalisent, 135 euros d'amende.

"L'amende a été mise parce que moi j'ai aussi réagi de manière virulente aux reproches qu'ils m'avaient faits parce que je ne savais pas que c'était des policiers en civil, c'est-à-dire que des policiers en civil ont été envoyés pour faire un travail qui nécessite de la pédagogie et d'être identifié en tant que police. Là je me suis retrouvé à faire face à des gens qui m'agressent pour le masque. Et j'ai eu quelques mots déplaisants, je n'avais pas compris", ajoute Robin tout en soulignant qu'il reste très respectueux des règles.

Je vais aller contester l'amende le plus tôt possible - Robin

"Je suis sorti de ça très triste, moi je gagne 600 euros par mois et je vais aller contester l'amende le plus tôt possible, c'est sûr, mais j'avoue que j'étais pas très bien à la fin de cette séquence". La police précise qu'elle fait toujours preuve de discernement lors de ces contrôles. Et qu'il n'est pas interdit de manger ou de boire dans les espaces publics.