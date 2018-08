Le syndicat étudiant UNEF a publié ce vendredi une enquête sur le coût de la vie étudiante 2018. Transports, logement, nourriture : c’est à Paris que les étudiants doivent débourser le plus d’argent (1224,26 euros par mois) pour vivre.

Paris, Île-de-France, France

Sans surprise, c’est à Paris que le coût de la vie est le plus élevé pour les étudiants. C’est ce que révèle une étude du syndicat étudiant UNEF publiée ce vendredi. Le syndicat étudiant a passé au crible les 40 plus grosses villes universitaires de France et les a classées en fonction du coût de la vie.

A Paris, un étudiant doit débourser 1224,26 euros par mois contre 721 euros à Limoges, la ville la moins chère.

Paris caracole en tête suivie par 7 villes franciliennes. L’Ile-de-France occupe le haut du tableau avec en seconde position Nanterre (1100,26 euros par mois). Derrière on trouve Créteil (1086,26 euros par mois) et Saint-Denis (1052,26 euros par mois).

Le logement représente 54% du budget des étudiants en général mais à Paris c’est 68%. En Ile-de-France les loyers flambent. A Nanterre l’augmentation est de +4,90%. En France 11 villes ont des loyers qui dépassent les 500 euros par mois. C’est ce qui pèse le plus lourd dans le porte-monnaie des étudiants. A Paris il faut compter près de 830 euros pour un studio contre 327 euros à Brest par exemple.

Deuxième poste de dépense : les transports. Malgré la carte Navigo, se déplacer dans la capitale et dans toute l’Ile-de-France reste cher pour les étudiants (342 euros par an). En région, c’est à Tours que le tarif est le plus cher (321,20 euros). Le moins cher est à Limoges (90 euros). Quant aux augmentations, Lille se distingue avec +3,78%.

Le classement des 40 villes