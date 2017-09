Vidéos - Victoire de Paris 2024 : les anneaux olympiques dévoilés au Trocadéro

Paris a été officiellement désignée à Lima (Pérou) comme ville organisatrice des Jeux Olympiques de 2024, un quart d'heure avant 20h (heure de Paris) mercredi. Dans la foulée, à Paris, une structure géante avec les anneaux olympiques a été dévoilée au Trocadéro sous une pluie battante.

Les fortes pluies sur le Trocadéro ont un peu gâché la fête. Il y avait beaucoup de journalistes et de photographes sur le parvis mercredi soir pour assister à l'annonce officielle du CIO qui, sans surprise, a attribué à la ville de Paris l'organisation des Jeux Olympiques de 2024.

Les trombes d'eau qui balayaient le parvis ont certainement découragé beaucoup de Parisiens. Quelques représentants d'associations sportives et une poignée de courageux, une cinquantaine de personnes environ, s'était quand même déplacée mais on était loin de la foule espérée.

Les anneaux dévoilés

L'annonce du CIO, depuis Lima (Pérou) retransmise au Trocadéro sur un écran géant a été saluée par une petite vague d’applaudissements. Quelques minutes plus tard, la structures de cinq mètres sur douze qui représentent les anneaux olympiques, jusque-là dissimulée par une grande toile blanche, a été dévoilée par le premier adjoint, Bruno Julliard et par l'ex-champion de judo et actuel conseiller spécial au comité de candidature Paris 2024 , Thierry Rey.

La joie des sportifs et de tous ceux qui ont bataillé pour avoir les Jeux à Paris

Une photo de famille avec les sportifs, les élus et des membres du comité d'organisation devant les anneaux olympiques géants a conclu cette soirée au Trocadéro. Le groupe a même entonné une Marseillaise.