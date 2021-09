Quatre collectivités hériteront, une fois les Jeux olympiques de 2024 terminés, des trois bassins, des équipements aquatiques démontables installés à Saint-Denis et à Nanterre (Hauts-de-Seine). Sevran, Est Ensemble-Bagnolet, Pierrefitte et Montfermeil ont été retenues.

Paris2024 : Sevran, Bagnolet, Pierrefitte et Montfermeil recevront des bassins olympiques après les JO

Plusieurs villes franciliennes étaient sur les rangs pour hériter de l'une des trois piscines qui seront utilisées pendant les Jeux olympiques de 2024 avant d'être démontées.

Selon la source consultée par France Bleu Paris, les collectivités retenues sont quatre : Sevran, Montfermeil, Pierrefitte-sur-Seine et Est Ensemble-Bagnolet. Un bassin de 50 mètres sera attribué aux deux premières villes. Les deux autres se partageront le troisième équipement et disposeront d'un bassin de 25 mètres chacune.

Dans ce département de Seine-Saint-Denis, un enfant sur deux ne sait pas nager en entrant en sixième.

Un bassin couvert pour Sevran

À Sevran, le bassin olympique sera couvert, indique sur le site de la ville, le maire, Stéphane Blanchet qui est très heureux d'avoir été choisi. Ce bassin viendra s’ajouter à l’équipement déjà existant, datant des années 1970 et situé non loin du parc de la Poudrerie et de la gare Sevran-Livry du RER B.

Celui-ci sera transformé en bassin d’été, c’est-à-dire qu’il sera ouvert, avec un solarium. Il reste encore à déterminer l'architecture de ce nouvel équipement. Le maire indique qu'une concertation avec les habitants est prévue une fois que les différents scénarios à l'étude seront finalisés.

Les équipements prévus pour les trois autres villes

Pour Montfermeil, qui ne compte aucun bassin de natation à ce jour, il s'agira d'un nouvel équipement.

Pour Pierrefitte, il s'agira de l'extension d'un nouveau centre aquatique en cours de construction.

Pour Est Ensemble-Bagnolet, il s'agit de démolir et de reconstruire la piscine des Malassis.

Les bassins provisoires serviront d'abord aux JO

Les bassins concernés par ce redéploiement après les jeux olympiques de 2024 sont les deux bassins temporaires qui seront déployés pour les Jeux de Paris 2024 dans La Défense Arena à Nanterre (le bassin de compétition de natation et celui d’échauffement).

Le troisième est celui qui sera installé tout près du Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis et qui servira de bassin d’échauffement pour les athlètes participant aux épreuves de natation artistique et de water-polo.