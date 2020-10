Egalité femmes-hommes : "Les stéréotypes bien ancrés" pour la coordinatrice de l'association FETE dans l'Yonne

Au lendemain de la signature d'une convention à Beaune entre les différents acteurs de la région Bourgogne-Franche-Comté pour promouvoir l'égalité femmes-hommes dans le système éducatif, Claire Duchet, coordinatrice de l'association FETE (Femmes, égalité, travail, emploi) était l'invitée de France Bleu Auxerre ce vendredi 2 octobre.

Des stéréotypes qui ont la vie dure

Selon elle, il reste beaucoup de travail pour déconstruire les stéréotypes, de même que pour encourager la mixité dans les filières et les formations professionnelles. "Quand 80% des hommes actifs se dirigent vers une centaine de métiers différents, 80% de femmes actives se concentrent uniquement sur quinze métiers comme la santé, le social, l'esthétique, la coiffure, petite enfance et soins aux animaux," détaille Claire Duchet. Des choix d'orientation encore bien trop restreints, regrette la coordinatrice de FETE.

"Les stéréotypes doivent être décryptés dès le plus jeune âge. Cela commence par les jouets qui sont proposés aux filles et aux garçons, la couleur du rose et du bleu, poursuit-elle. Dans l'association, à travers nos interventions dans les établissements scolaires, on essaye de faire passer le message de l'égalité, à tous les niveaux. Expliquer que les métiers n'ont pas de sexe, que tout est possible et qu'il n'y a pas de métiers d'hommes, ni de métiers de femmes."

Il faut sortir de ces cases, et sauter le pas.

L'association propose également des formations dans les entreprises, pour les encourager à passer des recrutements objectifs. Un travail de longue haleine, mené depuis trente ans par l'association FETE. "Nombreux sont ceux qui pensent encore que les femmes ont moins de capacité que les hommes d'un point de vue physique ou dans l'autorité, etc... On leur montre que ce n'est pas une question de sexe, mais d'individu." Malgré tout, les disparités salariales persistent. En 2020, la moyenne d'écart de rémunération entre les hommes et les femmes est encore de 25%.