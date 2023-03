Parking du Centre de Cancérologie de la Sarthe : les négociations avec les taxis au point mort

Des sirènes, des klaxons et des taxis qui tournent en rond autour du parking du Centre de Cancérologie de la Sarthe (CCS), au Mans. Une manifestation s'est tenue ce vendredi 3 mars pour demander à la direction la gratuité du stationnement, plafonnée jusqu'à maintenant à 30 minutes, et une heure au total sur présentation d'un QRCode, au niveau des barrières.

Dialogue de sourd

Contrairement à la dernière mobilisation, la direction est cette fois allée à la rencontre des taxis. "Il y a des problématiques de places que vous ne voulez pas entendre", lance Franck Gilard, directeur financier du centre Jean Bernard, qui rappelle que plusieurs invitations à la négociation ont été déclinées par les taxis. C'est d'ailleurs le premier face à la face entre les deux parties depuis octobre, et les positions de chacun n'ont pas vraiment évolué.

"Nous réclamons la gratuité immédiate, totale et définitive, et nous n'allons pas céder là-dessus", défend Pascal Gauché, président de l'Union des artisans taxis de la Sarthe, avant de poursuivre, nous, on travaille, nous rendons service à la clinique." Les taxis se plaignent de devoir payer un supplément d'1.80 euros par quart d'heure une fois la demi-heure gratuite dépassée. La direction répond qu'un QRCode est mis en place pour justement donner une rallonge de 30 minutes, ce qui doit porter le stationnement gratuit à une heure, puis 20 centimes par quart d'heure supplémentaire.

Les QRCodes de la discorde

Ce problème de QRCodes, sorte de code barre rectangulaire, cristallise beaucoup de tensions, car selon les taxis "ils n'ont jamais marché", assure Pascal Gauché. Franck Gilard se dit conscient du problème : "Il faut reconnaitre que ces QRCodes sont mal lus parce que pour l'instant c'est sur smartphone, et vous avez beau mettre la luminosité [de l'écran] au maximum, le lecteur le lit mal." De nouveaux lecteurs ont été commandés. Ils devraient arriver d'ici une quinzaine de jours.

Les négociations n'ont abouti à aucun accord concret entre la direction du CCS (à gauche) et les représentants des taxis (à droite). © Radio France - Julien Penot

Les négociations entreprises ce vendredi se sont terminées par un statu-quo. La direction a insisté sur l'impossibilité de rendre gratuit le parking. "Si on relève les barrières, c'est fini !", argumente Patricia Tassin, directrice de la clinique du Tertre Rouge, si on fait ça, demain vous ne pourrez ramener aucun patient." Alors pourquoi ne pas réserver la gratuité uniquement aux taxis, comme c'est le cas au pôle santé sud ? "Là-bas, il y a des centaines de places, donc les taxis peuvent se garer plus loin. Là, ici, nous n'avons pas la place", répond Patricia Tassin.

Les propositions proposées par la direction à l'issue d'une rencontre avec les ambulanciers ce mardi 2 mars. © Radio France - Julien Penot

La possible piste de travail est de rehausser à trois quarts d'heure, contre une demi-heure, le temps de stationnement gratuit. La direction y réfléchit mais craint que cela augmente la fréquentation du parking. Ce qui mettrait alors les taxis en difficulté pour se garer, ainsi que les patients venus par leurs propres moyens.