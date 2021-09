Parking payant à l'hôpital du Mans : les riverains redoutent de ne plus trouver de places pour se garer

Le 4 octobre 2021, le stationnement deviendra payant à l'hôpital du Mans, comme France Bleu Maine vous le révélait mi-septembre. Mais à l'approche de l'entrée en vigueur de cette décision du CHM, de nombreux riverains expriment leur réticence et leurs craintes. Mobilisés au sein d'un collectif, ils ne veulent pas que les parkings P1, P2 et P3 deviennent payants pour les usagers car cette décision, expliquent-ils, va compliquer leur quotidien.

Des rues déjà saturées

"Cela va devenir infernal" affirme Bernard, habitant rue de Degré, rue qui longe le centre hospitalier. "Ce sera pire, il y aura encore plus de voiture. Déjà qu'on a du mal aujourd'hui à sortir de nos garages, alors demain je vous laisse imaginer". Des deux côtés de l'hôpital, que ce soit rue de Degré ou avenue Rubillard, c'est déjà saturé confirment beaucoup d'habitants comme Gilles qui craint le pire "si en plus, on a des voitures tampons". Il s'interroge aussi sur l'ouverture dans un an du pôle départemental de cancérologie, "c'est encore un problème parce que forcément, cela veut dire plus d'usagers et donc plus de voitures".

Les bailleurs impactés ?

Les propriétaires de biens à louer dans le quartier s'inquiètent aussi des répercussions du passage à un stationnement payant explique Jeanne : "Moi je suis présidente de ma résidence et on en parle. Le propriétaires bailleur quand il va vouloir louer à un étudiant par exemple et que celui-ci va lui demander "où est ma place de parking ?", cela va poser problème. Ce sera plus difficile de louer, c'est une certitude".

Manifestation le 30 septembre

Pour apaiser les esprits, la ville, qui gérera les parkings payants de l'hôpital via la société d'économie mixte Cénovia, proposerait un tarif spécial aux riverains : 1€ pour stationner la nuit en semaine et 1€50 par nuit le week-end. "Ridicule" rétorque Philippe Keravec, le président du collectif "c'est une mesurette. Les problèmes de stationnement, ce n'est pas de 19h à 7h mais de 7h à 19h".

Le collectif pour le maintien de la gratuité du parking de l'hôpital appelle à un rassemblement le jeudi 30 septembre à 15 h place des Jacobins au Mans à l'occasion du Conseil communautaire au cours duquel les riverains comptent se faire entendre.