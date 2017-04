Parking payant au CHU : le maire de Poitiers estime qu'il faut trouver une autre solution

Le sujet des parking payants pour les visiteurs au CHU de Poitiers continue à faire beaucoup parler. Cette information révèlée la semaine dernière par France Bleu Poitou anime la classe politique. Le député maire de Poitiers Alain Claeys confie qu'il faut trouver une autre solution.

Au conseil municipal de Poitiers prévu ce lundi, Alain Claeys, le député maire de Poitiers s'est exprimé sur le sujet des parkings payants à l'hôpital. Le maire a rapellé . "Ce weekend encore j'ai été alpagué par des poitevins qui se plaignent". Le maire a pu s' expliquer avec le directeur du CHU à qui il demande de revoir sa copie.

Le maire de Poitiers " ce n'est pas de ma compétence"

Le maire de Poitiers rappelle que même s'il est président du conseil de surveillance de l'hôpital, cette volonté de rendre le parking payant n'est pas de sa compétence et il ajoute qu'il ne la cautionne pas. "Il faut trouver une solution, autre que celle-là. Il n'est pas normal de faire payer des familles qui viennent rendre visite à des malades, prenant comme un exemple un époux qui peut passer des journées entières auprès de son conjoint hospitalisé en cancérologie". De toute façon, il y a toujours eu des problèmes de places, souligne le député-maire qui ajoute "Peut être faut il imaginer un grand parking un peu plus loin avec un système de navette qui desservent régulièrement et à toute heure, le CHU pour les personnels, les étudiants, mais aussi les usagers mais aussi les visiteurs".

Au début du conseil, Jacqueline Daigre, élue LR, a interpellé le maire de Poitiers sur ce sujet à savoir s'il était au courant de cette décision, s'ils en avaient parler en conseil et comment compte-t-il résoudre le problème ? Du côté des écologistes on s'interroge aussi plus globalement sur les dessertes des transports en commun pour l’hôpital.

A 18h ce lundi, le CHU de Poitiers a rappelé dans un communiqué qu'à ce jour rien n'est fixé concernant les tarifs. Ce dossier avait été révélé la semaine dernière par France Bleu Poitou