Parkings du CHU de Poitiers : le point sur le stationnement payant

La direction du CHU a fait le point hier sur le stationnement et la circulation sur ses parkings. Ils seront gratuits pour les patients et les consultants. En revanche, trois zones seront payantes sous certaines conditions. A partir de décembre, des bornes permettront de filtrer les visiteurs.

Les places de parkings de l'hôpital de Poitiers payantes ? Pas vraiment. La direction présentait hier son plan de circulation et de stationnement. L'objectif est de s'assurer que toutes les personnes stationnées ont un rendez-vous ou rendent bel et bien visite à quelqu'un dans l'hôpital. En clair : éviter que le parking soit utilisé pour autre chose que pour son accès à l'hôpital. Trois parkings de l'hôpital sont concernés : le parking Jean-Bernard, celui du pôle cancérologie et celui du centre cardio-vasculaire. Les 400 places restantes, situées un peu plus loin des portes d'entrées de l'hôpital, resteront totalement gratuites.

Qui paye ?

La première heure de stationnement sera gratuite pour tout le monde et les parkings seront même totalement gratuits le week-end et les jours fériés. Cependant, certaines personnes auront un accès gratuit en permanence. Il s'agit des patients qui sont hospitalisés ou viennent en consultation, des personnes handicapées, des parents d'un enfant hospitalisés, des proches d'un patient du secteur réanimation, l'accompagnant d'une maman en maternité, les ambulanciers, les VSL et les taxis.

Pour tous les autres : il faudra payer entre 8 heures et 19 heures. Le tarif est le même que celui des parkings du Grand Poitiers : 40 centimes le quart d'heure durant les deux premières heures, puis 20 centimes le quart d'heure pour les deux heures suivantes et 10 centimes le quart d'heure d'après. Pour éviter de payer, il faudra se stationner sur les 400 places gratuites, un peu plus éloignées des entrées de l'hôpital.

Comment différencier les visiteurs ?

A leur arrivée sur le parking, la plaque d'immatriculation des voitures est enregistrée? A l'entrée à l'hôpital, chaque patient reçoit un dossier avec des étiquettes permettant de l'identifier. Ce sont ces étiquettes qui vont permettre de reconnaître les visiteurs sur les parkings. "Ces étiquettes, à la sortie de l'hôpital, vous les passez sous un lecteur qui reconnaît que vous êtes consultant, votre plaque minéralogique a été lue à l'entrée donc à la sortie, la barrière s'ouvre", explique Jean-Pierre Dewitte, le directeur général du CHU.

Les proches de patients qui ont accès à la gratuité auront accès à ces étiquettes et pourront donc sortir du parking sans payer.