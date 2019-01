Parkings Q-Park de Toulon : pourquoi ça bouchonne ?

Toulon, France

Les usagers du Parking Peiresc ont dû prendre leur mal en patience ce mardi après-midi. Certains sont restés bloqués plusieurs dizaines de minutes sans raison apparente évidente. Vérifications faites, c'est le comportement des automobilistes eux-mêmes qui a favorisé ces bouchons. France Bleu Provence vous explique pourquoi.

Il est environ 16h30. C'est l'heure de pointe pour le parking Peiresc. De nombreux véhicules veulent sortir en même temps. Mais ça bouchonne sérieusement. A tel point que certains attendront près de 30 minutes pour retrouver la lumière du jour. Contacté par France Bleu provence, le gestionnaire Q-Park explique que ce jour là : "il y a eu un grand nombre d'erreurs de manipulation aux bornes de sortie ET de nombreux usagers qui se sont présentés aux bornes sans moyen de paiement".

"Dans 95% des cas, c'est la faute des automobilistes" Guillaume Arqué, responsable Q-Park Toulon

L'erreur de manipulation, c'est la bête noire de Q-Park. Introduire dans la fente censée recevoir le ticket de sortie, sa carte de paiement, c'est l'erreur classique. Ca n'a l'air de rien, et pourtant, cette petite erreur a des conséquences très importantes. Car elle met automatiquement la machine hors service. Ce qui impose à minima l'intervention d'un technicien qui peut prendre quelques minutes. Mais cela peut aussi prendre quelques jours si l'automobiliste a bien forcé, privant ainsi la sortie d'une de ses bornes, et n'en laissant plus qu'une pour absorber le flot de véhicules.

Le deuxième problème, ce sont les usagers qui se présentent aux bornes de sortie, sans moyen de paiement. "Soit parce qu'ils ont oublié leur portefeuille chez eux et qu'ils s'en rendent compte au moment de payer. Soit parce qu'ils sont de mauvaise foi, et qu'ils veulent tout simplement éviter de payer" argumente Guillaume Arqué, le responsable des 10 sites Q-Park de Toulon. Quelle que soit la motivation, cela représente encore une occasion d'engendrer des bouchons puisque l'automobiliste bloque une borne d'accès, le temps qu'une procédure de règlement à posteriori soit mise en place. Cela représente jusqu'à une centaine de clients par jour en moyenne sur la totalité du parc toulonnais.

Le non respect de la signalétique engendre aussi des problèmes de flux. "Dans le parking Peiresc, au niveau de la sortie, il y a deux voies. Or on constate que les clients se mettent sur une file unique et regardent devant eux quelle borne est plus fluide. Sauf que c'est un mauvais calcul parce que ça multiplie par deux les temps de sortie" selon le gestionnaire.

Enfin et c'est anecdotique mais il y a aussi des dégradations qui ralentissent la bonne fluidité puisqu'elles rendent impraticable la voie de sortie visée. Des barrières abîmées volontairement par les usagers qui refusent catégoriquement de payer. David Arqué a d'ailleurs déposé une plainte en ce sens au commissariat de Toulon ce mercredi. En moyenne, ce sont deux barrières par mois sur tout le parc qui subissent les foudres des casseurs.

Q-Park en appelle donc au civisme des usagers. "Respectez la signalétique, préparez sa sortie. Deux conseils qui pourraient permettre de favoriser une bonne fluidité au sein de nos parcs" relate Guillaume Arqué. Car dans 95% des cas, c'est l'attitude même de l'usager qui engendre une perturbation. Les 5% restants, Q-Park explique qu'ils sont dûs aux travaux dans les parkings mais aussi sur les grands boulevards, occasionnant ainsi en aval une circulation perturbée qui se répercute aussi sur la fluidité à la sortie du site.