"Parler de l'inceste, c'est se libérer" : Virginie Heussner autrice de "Qui a volé le portemonnaie de papy?"

La Commission indépendante sur l'inceste organisait une réunion publique jeudi soir à Rennes, pour tenter de lever ce tabou qui touche chaque année en France 160 000 victimes de plus. L'occasion de donner la parole à Virginie Heussner, une Bretonne, alsacienne d'origine, qui raconte son histoire dans un livre qui vient de sortir aux éditions Les Trois Colonnes et qui s'intitule "Qui a volé le portemonnaie de papy ?", co-écrit avec Anne Monharoul.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : Vous avez été victime de votre oncle et parrain quand vous étiez enfant. Votre sœur jumelle également, ainsi que deux de vos cousines. Pourquoi est-ce que vous racontez votre histoire maintenant dans ce livre ?

Virginie Heussner : Pour deux raisons. Il y a une raison personnelle. J'avais besoin de sortir tous ces témoignages que je trouvais ahurissants d'une famille déviante. Et deuxième raison, c'est pour que ça se sache, pour encourager les victimes à parler. Parce que moi, je trouve qu'il faut que le silence se taise et qu'il laisse place à la parole.

Dans votre livre, vous avez décidé de parler d'abord du procès qui a eu lieu en 2009 à Strasbourg, puisque les faits ont eu lieu en Alsace. Ensuite, vous parlez de ces témoignages recueillis pendant l'enquête et ensuite de la confrontation avec votre agresseur. Ce livre sert à refermer le cheminement que vous avez fait entre votre agression et cette réparation de la justice ?

Alors, c'est souvent la réflexion qu'on fait. C'est pour réparer ou fermer ou tourner une page. Mais pour moi, c'est un sujet grave, important et j'ai l'impression que tout le monde a peur d'en parler. Et en fait, "Qui a volé le portemonnaie de papy ?", c'est cette volonté. On l'a écrit avec légèreté, on a essayé de mettre de l'humour, on a essayé de dédramatiser. J'ai aussi eu de l'autodérision. Il fallait écrire un livre comme ça pour que les gens s'approprient ce sujet plus facilement.

Et vous aviez aussi envie de parler à votre famille ?

Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, si le livre est arrivé jusque dans leurs mains. Peut-être grâce à vous ? Car je n'ai plus aucun contact On est maintenant devenu un peu coupables. Ce sont les dommages collatéraux. On est un peu coupables d'avoir cassé une famille avec cette démarche. Mais il ne faut surtout pas regretter.

Votre oncle a été condamné à de la prison ferme ? Est-ce que ça vous a aidé dans votre processus de reconstruction ?

Complètement. En fait, c'est le fait d'avoir un statut de victime. Moralement, psychologiquement, c'est important. À la fin, à la cour d'Assises, je revois encore ce greffier qui nous dit "Voilà, vous l'avez votre statut de victime". Et en effet, c'est important.

C'est donc aussi pour d'éventuelles victimes que vous avez écrit ce livre ?

Complètement. Et ça répare aussi d'avoir ce statut de victime, ça aide à réparer.

En parlant de justice, il y a encore des délais de prescriptions qui s'appliquent pour les victimes d'inceste. Qu'en pensez-vous ?

Moi, je trouve que les délais de prescription sont nécessaires parce que moi, ça m'a encouragé à me lancer à trois semaines de la prescription. Il fallait cette prescription autrement, je serais peut-être encore en train d'attendre. Donc, je trouve que le délai de prescription oblige ou encourage surtout à prendre cette décision et à faire cette démarche.

Même si le sujet reste encore tabou pour beaucoup, avez-vous l'impression que les choses évoluent dans le bon sens ?

Oui, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent dans ce sens et la parole commence à se libérer. Le sujet arrive plus facilement, je trouve ça intéressant, on en parle beaucoup. Et il faut le défendre, parce qu'en parler, ça va empêcher les acteurs d'agir.

Que dites-vous à d'éventuelles victimes d'inceste qui nous écouteraient ?

Je les encourage à passer le pas et même si, derrière, il y a une famille, même si derrière, c'est difficile. Mais je les encourage à passer le pas parce que c'est pour se libérer soi. Et ça, c'est important.

"Qui a volé le portemonnaie de papy ?" de Virginie Heussner et Anne Monharoul aux éditions Les 3 Colonnes. Une partie des recettes seront reversées à l' Association morbihannaise Glenne Hoel , enfants maltraités qui doit réaliser un clip prochainement sur l'inceste.

Le 119 est le numéro du Service National d'Accueil de l'Enfance en Danger.