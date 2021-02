"Parler de sa santé mentale ne doit plus être un tabou" : l'alerte d'une psychiatre amiénoise

La Picardie en état d'alerte face à la déprime ! Comme dans les autres régions, les troubles anxieux sont à la hausse. "Nous recevons plus de patients qu'avant" souligne le docteur psychiatre Valérie Yon, qui répond ce mardi aux soir aux questions des internautes dans une visioconférence intitulée... "Covid, et en prime la déprime".

Comment éviter la déprime en cette période incertaine ? Les conseils du docteur psychiatre Valérie Yon Copier

"Les troubles de la santé mentale ne doivent plus être un tabou"

La présidente de l'EPSM (Etablissement public de santé mentale de la Somme, anciennement appelé centre Pinel) fait ce constat : plus de patients poussent la porte de son cabinet, comme des étudiants ou des seniors. Pour lutter contre la morosité, le docteur Valérie Yon lance un message "les troubles de la santé mentale ne doivent plus être un tabou. Ne restez pas enfermé dans votre souffrance."

Avec cette alerte : "il faut repérer tout signe de rupture. ça peut être un changement de caractère, une tristesse, du cynisme ou des troubles comme les troubles du sommeil".

Le docteur psychiatre Valérie Yon, invité France Bleu Picardie matin © Radio France - Alexandre Lepère

Le conseil essentiel selon Valérie Yon, c'est de reprendre le contrôle de sa vie. Le premier c'est de se réorganiser au plus proche du quotidien : "on se lève le matin, on s'habille, on se fait un calendrier, un agenda, même pour des choses qui ne sont pas importantes, on se construit et on ose téléphoner à nos proches pour garder des liens et éviter la déprime."

Pour lutter contre les troubles dépressifs, le docteur Valérie Yon fait aussi partie du comité scientifique mis en place par la Ville d'Amiens. Un comité réuni tous les 15 jours pour donner "l'information la plus juste et au bon moment" à chaque habitant de la Métropole d'Amiens. "Covid et en prime la déprime" : la visioconférence commence ce mardi à 18h sur le site de la Ville d'Amiens.