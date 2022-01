Parler de sa solitude, toujours un tabou en Côte-d’Or ?

Un sentiment commun mais pas encore suffisamment partagé. La solitude est mise en avant ce dimanche 23 janvier à l’occasion de la 5e journée nationale des Solitudes. Un isolement sous toutes ses formes, qui concerne des millions de Français : la solitude toucherait 1 personne sur 5 (!) selon un dernier sondage de l'Institut IFOP mené pour l'association Astrée.

Une antenne dijonnaise de l'association Astrée

C’est pourquoi l’association s’est implantée dans 22 grandes villes françaises pour lutter contre un fléau souvent invisible. L’antenne de Dijon fait partie de la liste : créée il y a 2 ans, une quinzaine de bénévoles accompagne une quinzaine de personnes. Une fois alerté sur le besoin, le bénévole rencontre la personne à suivre. S’ensuit une discussion une fois par semaine, 1h à 1h30, en face-à-face, par téléphone ou via les applications.

L'association Astrée recherche aussi de nouveaux bénévoles à Dijon. © Radio France - Alexandre Lepère

Surtout dans l’empathie, le bénévole s’adapte, en laissant le choix du sujet de conversation. Un travail “différent de celui du psychologue” selon les bénévoles. Le temps d'écoute et de parole se fait une fois par semaine environ, soit un temps précieux pour la confiance.

Le Covid pèse encore

La solitude s’affronte, à l’heure toujours du Covid et des restrictions sanitaires. De quoi agacer les adhérents comme Colette Bour, une retraitée en fauteuil roulant, qui vit à Dole dans le Jura, seule chez elle depuis le décès de son mari fin 2019. Si ses 2 enfants prennent encore de ses nouvelles, le besoin est important face à la solitude et les restrictions sanitaires.

Elle ne peut même plus participer à la vie de l'association France Handicap, dans laquelle elle s’était impliquée… pour sortir de la solitude.

"Nos réunions de l’association sont terminées jusque mi-février. Mais on les remplace par quoi ? Alors que ceux qui nous commandent s’autorisent à aller au restaurant, à 20, à 30 à table entre dirigeants. Et nous, on nous met plus bas que terre. Les autorités publiques ne font rien. Les personnes âgées sont mises dans un coin, point final” regrette amèrement la retraitée.

Les autorités publiques ne font rien. Les personnes âgées sont mises dans un coin, point final.” Colette Bour, une retraitée isolée, suivie par l'association Astrée... et en colère !

En règle générale, la solitude reste un tabou pour beaucoup de monde, la preuve selon Béatrice Coubar, bénévole pour l'association Astrée à Dijon. Elle accompagne les personnes seules et un problème subsiste aujourd'hui : ce sont encore les proches qui font l'intermédiaire.

Pour aller plus loin, l’association Astrée a toujours besoin de bénévoles. Il suffit pour ça de se rapprocher des locaux de l’association, à la Maison des Associations au 2 Rue des Corroyeurs à Dijon, ou sur le numéro de téléphone suivant : 07.67.83.42.88.

Béatrice Coubar, bénévole pour l'association Astrée à Dijon. © Radio France - Alexandre Lepère

Si vous êtes intéressé pour intégrer la cellule d'écoute des bénévoles, il n’y a pas besoin de diplôme, il faut juste suivre une mini formation avec l'association Astrée.