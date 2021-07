Parmi les 550 manifestants présents à Châteauroux, beaucoup d'enfants opposés au Pass sanitaire

550 personnes se sont rassemblées ce samedi à Châteauroux contre le Pass sanitaire. Ils répondaient à l'appel du Collectif Anti-Pass 36. C'est la troisième semaine consécutive que des manifestants défilent contre les mesures gouvernementales et la mobilisation prend de l'ampleur puisque la semaine dernière ils étaient 140. Le cortège s'est élancé du tribunal de Châteauroux vers 14h30, avant de prendre la direction de la gare, puis celle de la place de la République et de finalement revenir à leur point de départ vers 16 heures.

Sur place, des adultes bien sûr mais aussi des enfants qui - malgré leur jeune âge - avaient déjà des avis bien arrêtés sur la question. C'est le cas de Warren, 9 ans, élève en CM1. Il est venu avec sa mère pour manifester contre la mise en place du Pass sanitaire : "Je" suis là pour que le Pass sanitaire ne devienne pas obligatoire." Avec ses mots d'enfants, il tente d'expliquer pourquoi et selon lui : "Ça ne se fait pas trop parce que si on n'est pas vaccinés et qu'on veut travailler on doit pouvoir le faire." Lui n'a pas du tout envie de se faire vacciner : "Parce que dans 20 ans, 30 ans, ils pourront dire qu'il y a des maladies graves qui étaient dans le vaccin donc c'est pour ça que je ne veux pas le faire. Je prends des précautions."

Parmi les autres enfants rencontrés, certains peinent à trouver leurs mots et à expliquer clairement les raisons de leur présence. Ils confient être opposés au Pass sanitaire et ne pas vouloir se faire vacciner tout comme leurs parents présents à leurs côtés. Des parents qui affirment leur laisser le choix, en discuter avec eux à la maison le soir et tenter de répondre à leurs question en leur expliquant la situation. Des parents souvent inquiets face à la situation sanitaire, face au vaccin "dont on sait encore trop peu de choses" et face aux mesures du gouvernement jugées liberticides. Des parents qui proposent à leurs enfants de les accompagner à la manifestation pour éveiller leurs conscience et leur esprit critique.

"Je ne veux pas passer pour un boulet"

Plus loin, Noé, 11 ans, est justement venu aves ses parents. Lui aussi est opposé au Pass sanitaire mais il a du mal à en parler avec ses copains à l'école : "Je vais passer pour un idiot parce qu'il y en a beaucoup qui sont pour le vaccin. Je ne suis pas d'accord mais je ne veux pas passer pour le boulet." Pourtant le sujet le touche et l'énerve même. A la question de savoir ce qu'il ferait s'il Emmanuel Macron était devant lui il répond : "Je ferai comme le monsieur et je le giflerais. Il nous vole toute notre liberté et ça m'agace. Ils ne font ça que pour l'argent et ils en n'ont rien à foutre de tout le monde en fait."

Pour Jean-Pascal, son père, c'est important que les enfants ne soient pas mis à l'écart : "On lui donne le côté pour le vaccin et le côté contre le vaccin, on n'essaye pas de l'influencer, il peut faire ses propres choix. Aujourd'hui même un enfant de 10 ans est capable de comprendre qu'il y a une atteinte à la liberté."

Selon les protestataires, les mesures gouvernementales sont liberticides. © Radio France - Kathleen Comte

Parmi les adultes rencontrés, beaucoup hésitent à se faire vacciner. Un grand nombre estime qu'il n'y a pas assez d'informations et de recul pour le moment sur le vaccin anti-Covid. D'autres ne sont pas opposés à la vaccination mais refusent d'y être contraints. D'autres encore, affirment que des traitements existent et qu'ils sont efficaces. Tous sont en tout cas opposés à la façon de faire du gouvernement et comptent bien se retrouver samedi prochain - à 14h devant la tribunal de Châteauroux - pour manifester à nouveau.

1 300 personnes rassemblées à Bourges

Dans le Cher, à Bourges, une autre manifestation a eu lieu ce samedi après-midi. 1 300 personnes (autant que samedi dernier) ont défilé ensemble contre le Pass sanitaire. Ils sont partis à 15h de la place Séraucourt pour y revenir vers 18h. D'après la police, la manifestation s'est globalement déroulée dans le calme. Les forces de l'ordre ont toutefois dû intervenir devant la préfecture pour disperser quelques manifestants qui tentaient d'escalader la grille. Les policiers ont eu recours à du gaz lacrymogène.