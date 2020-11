Paroisse Sainte-Claire en Dauphiné : des messes plus nombreuses et des inscriptions en ligne

Les fidèles, privés de messes pendant presque un mois à cause du reconfinement, sont ravis de pouvoir retourner à l'église à partir de ce week-end. Mais les messes sont autorisées dans la limite de trente personnes.

Cinq messes au lieu d'une à Notre-Dame de Lourdes à Romans

La paroisse Sainte-Claire en Dauphiné (Romans-sur-Isère, Bourg-de-Péage, Pizançon et Grandes-les-Beaumont) a cherché des solutions pour éviter qu'il y ait trop de monde lors des messes.

Elle a notamment décidé de multiplier les nombre de messes. Cinq messes sont notamment organisées ce dimanche 29 novembre (9h, 10h15, 11h30, 17h et 18h) en l'Eglise Notre-Dame de Lourdes à Romans-sur-Isère, au lieu d'une habituellement.

Deux messes sont organisées en l'Eglise Saint-Curé d'Aras (9h30 et 10h45) à Romans-sur-Isère ainsi qu'en l'Eglise Sainte-Marie de Bourg-de-Péage (9h et 10h15).

"On s'est dit que puisqu'il y avait une opportunité, il fallait la saisir à fond !" explique le Père Pierre Legendre qui est chargé de la paroisse Sainte-Claire en Dauphiné. "On s'est bougé, les confrères sont d'accord pour célébrer plus de messes, les équipes d'accueil et d'animation se sont bougées en se disant que ça valait le coup".

Des inscriptions en ligne via le site de la paroisse

Et cette paroisse drômoise s'est aussi activée sur internet. Via son site, les fidèles peuvent trouver un lien pour s’inscrire en ligne à la messe de leur choix. Une fois enregistrés, ils peuvent y assister.

"Je souhaiterais que le maximum de gens puissent venir aux messes mais en même temps qu'on ne se retrouve pas avec 150 personnes au même horaire" explique le curé. "Grâce à ces inscriptions, ce sera sûrement plus lisse et j'espère qu'il y aura le moins de frustration possible".

Les inscriptions sont aussi possibles par téléphone (09.60.46.79.18), pour ceux qui n'ont pas internet.

"Ce qui a de super beau c'est qu'il y a des tonnes de gens dans la paroisse qui se disent on se sert les coudes, on trouve des solutions et je suis sûr que ce sera un moment super"insiste le Père Legendre.

Le Père Pierre Legendre en charge de la paroisse Sainte-Claire en Dauphiné dans la Drôme. Copier

La paroisse Sainte-Claire a également augmenté le nombre de messes pendant la semaine et les inscriptions peuvent également se faire en ligne.