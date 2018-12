Paroles de gilets jaunes à Bandol : "on ne lâchera rien" !

Var, France

Les gilets jaunes occupent le péage de Bandol depuis déjà trois semaines. Et ça n'est pas prêt de s'arrêter au lendemain des annonces formulées par le chef de l'Etat ce lundi soir. Plus agacés que jamais, qu'ils soient chômeurs, à la recherche d'un emploi, salariés, ou retraités, ils annoncent déjà le maintien de l'opération péage gratuit sur le site. Des annonces qui ne les ont pas apaisés. Bien au contraire.

Il est 6h30 sur le péage de Bandol. Le jour n'est pas encore levé. Emmy a les traits tirés. Cette mère de famille, âgée de 33 ans n'a pas fermé l'oeil de la nuit. Elle a ressassé les propos d'Emmanuel Macron. "Il nous prend pour des cons" lâche t-elle. Sentiment partagé par Romain, conducteur d'engin, mobilisé depuis le premier jour et qui a posé des vacances pour être présent dans la mobilisation. "C'est des miettes qu'il nous donne. Moi je touche un peu plus que le SMIC, je ne suis même pas concerné par ce qu'il a dit". Michel les rejoint dans leur campement. Ce rentier qui reconnait ne pas trop mal vivre, est venu les soutenir en signe de solidarité. "Je n'aime pas l'injustice, et ce que fait Macron, ce n'est pas juste" lâche t-il.

"Je vous ai acheté des pains au chocolat" un automobiliste aux gilets jaunes

Les gilets jaunes du péage de Bandol se sentent soutenus dans leur démarche par les automobiliste. Rares en effet sont les voitures qui ne klaxonnent pas ou les saluent d'un doigt d'honneur. Dans leur grande majorité, les conducteurs les dépassent le pouce levé en signe d'approbation. Certains leur donnent même de la nourriture, comme cette automobiliste qui leur fait signe de venir chercher un paquet de viennoiseries toutes chaudes. "Regardez, il y en a même un qui vient de me donner un billet de 10 euros" s'étonne Félix, nouveau venu dans le mouvement. "C'est le côté positif de ce qui se passe en ce moment dans le pays. Avant, les gens ne se parlaient plus. Maintenant, on discute tous ensemble. On échange. Et ça, ça fait chaud au coeur" résume t-il.

"Le changement c'est maintenant" un gilet jaune de Bandol

Pas question de lever le camp. Ils sont d'ailleurs très bien installés. Un campement édifié au fil des semaines, avec des palettes et des matelas pour permettre à ceux qui le veulent de dormir sur place. Il y a même un coin cuisine avec un réfrigérateur branché sur le compteur du péage, alimenté par les dons des automobilistes. "Au début, je faisais à manger à la maison et je ramenais, mais on nous donne tellement de choses que j'ai arrêté" explique Emmy. L'avenir, il ne le voit pas très lumineux. "Macron n'a rien compris. C'est pas avec les 100 euros lâchés aux smicards que ça va changer les choses. Ils pourront juste manger des pâtes au lieu des patates, mais ça ne les empêchera pas d'être à découvert le 15 du mois" commente Daniel, un retraité qui avoue ne pas être dans le besoin. "Si je suis là, c'est pour mes enfants et mes petits enfants, parce que pour nous, c'est déjà rapé. Alors il faut que Macron comprenne qu'on n'en veut plus. Ca n'est plus notre président. On veut quelqu'un de responsable face au Peuple, et non pas face à la Finance" résume le grand-père. D'autres n'appellent pas forcément à la démission du Chef de l'Etat, mais veulent des mesures concrètes pour tout le monde. Certains envisagent de durcir le mouvement, en bloquant pourquoi pas le péage. D'autres affirment déjà préparer l'acte V à Paris le week-end prochain. Romain, le conducteur d'engin qui se bat pour que son fils de 3 ans "ne galère pas autant que lui" le promet en tout cas : "le changement, c'est maintenant. Nous, on est en marche" !

Le campement des gilets jaunes au péage de Bandol © Radio France - Christelle Marquès