PAROLES DE MAIRES (4/4) Nadia Choubard, maire de Lainsecq, toujours à la recherche de la solution "juste"

Voila des femmes qui s'engagent pour leur commune . A la veille de l'ouverture à Villevallier du congrès des maires ruraux de France, très largement consacré à la place des femmes, France Bleu Auxerre vous propose de suivre des maires icaunaises, comme à Lainsecq en Puisaye, un village de 350 habitants où Nadia Choubard est élue depuis 2008. Cette assistante commerciale de 52 ans a entamé en 2020 son troisième mandat.

France Bleu Auxerre : Pourquoi avez-vous souhaité devenir maire?

Nadia Choubard : En 2008, lors des élections municipales, nous étions une petite équipe à vouloir nous investir dans la vie communale. Nous avons constitué une liste. Mes colistiers de l'époque m'ont un peu désignée comme celle qui prendrait la tête de la liste et je me suis retrouvée maire. Et voilà ! Je me suis retrouvée maire alors que ce n'était pas ma volonté première, moi je souhaitais seulement m'investir pour l'intérêt général de ma commune, mais pas forcément devenir maire si vite. J'avais bien une idée de la gestion communale, mais je ne savais pas ce qu'était le quotidien d'un maire, ou même comment animer un conseil municipal. Mais je ne le regrette pas parce ce que c'est une superbe mission.

Qu'est-ce qui vous a tout de suite plu dans la fonction ?

Au départ, j'ai beaucoup appris parce que je ne connaissais pas grand chose. Le service des administrés est passionnant même si quelquefois, c'est une contrainte. C'est vrai qu'on vient nous voir pour différents motifs et nous devons essayer de donner une réponse à chaque fois la plus juste possible, parce qu'il n'y a pas de discrimination. Cela passe souvent par des prises de renseignements parce que les compétences sont tellement diverses et variées qu'il nous faudrait être technicien et juriste en même temps, sauf que nous ne le sommes pas. Donc, il faut énormément chercher pour trouver les renseignements qui apporteront la réponse la plus juste possible à nos administrés. Et puis ce qui est plaisant aussi, c'est de participer à l'évolution de notre commune, à son développement. Qu'est ce qu'on peut faire pour la rendre la plus dynamique possible? Comment la rendre attractive pour ceux qui pourraient s'y installer?

Lainsecq (Yonne) compte 350 habitants © Radio France - Thierry Boulant

Qu'est-ce qui vous a tout de suite déplu dans cette fonction ?

La gestion des conflits. C'est parfois très compliqué. Régler des conflits de voisinage par exemple , ce n'est pas simple. Dans une commune plus grande, le maire n'a jamais à résoudre ce genre de choses. Ce sont d'autres personnes, agents ou élus, qui s'en occupent. Dans un village, c'est le maire qu'on vient voir pour tous les problèmes. C'est très chronophage, parfois on n'a pas tout de suite la réponse. Il faut être à l'écoute des gens mais on ne leur apporte pas toujours la réponse qu'ils souhaitent. On fait parfois des mécontents. Certains peuvent vous en tenir rigueur pendant des semaines et ne plus vous dire bonjour !

Est-ce qu'il faut parfois affirmer son autorité et est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange ?

Non , pas du tout, ça fait partie de mon tempérament. De temps en temps, par rapport à des phénomènes qui peuvent être liés à la sécurité, il faut de temps en temps s'affirmer et ne pas taper du poing sur la table systématiquement. Mais je pense que quand on apporte des arguments justes et que les gens sont en défaut, on peut être amené à prendre des sanctions et il faut avoir un peu de tempérament.