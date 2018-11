PAROLES DE MINEURS - Antoine Piras, mineur de fond

"C'est difficile de parler de ça, car vous, vous ne savez pas ce que c'est le charbon." Antoine Piras a commencé la mine à 14 ans, à la fin de l'année 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale. Après avoir commencé "dehors" au Puits de la Loire, il a ensuite fait tous les métiers du fond. Il a mené les chevaux, il a "boisé" les tunnels, et il a "tout fait", tous les métiers du fond.

Il passera plus de trente ans de sa vie au fond. Forcément, autant de temps au contact du charbon et de la silice, la mine laisse des traces : la silicose. Antoine Piras est silicosé à 55% et vit toujours avec sa "maladie".

"La silicose, ce n'est pas une maladie, c'est un accident du travail" - Antoine Piras, ancien mineur de fond

La mine a des conséquences sur les mineurs bien après leur départ en retraite. Des marques physiques, des problèmes de santé et encore beaucoup de souvenirs. Le souvenir d'un métier extrêmement difficile mais aussi la fierté voire "une gloire" de l'avoir exercé. Antoine Piras est très fier d'avoir fait ce métier. Car il a eu la sensation d'être utile à la société. Le charbon est utilisé partout : dans les maisons, les industries etc...

"Le fond c'est très très difficile. Le premier jour je m'endormais en mangeant, je me suis couché et ce sont mes parents qui m'ont réveillé le lendemain pour aller travailler." - Antoine Piras, ancien mineur de fond

Beaucoup de sensations restent chez Antoine Piras. "Le matin, on prenait notre lampe puis on descendait." Et la cage descendait tellement vite qu'il avait l'impression de sauter en parachute. Ce métier était tellement exigent que pour lui, "être un bon mineur, c'est y être né dedans".

"C'est difficile de parler de ça, car vous , vous ne savez pas ce que c'est le charbon" - Antoine Piras, ancien mineur de fond

