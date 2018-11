PAROLES DE MINEURS - Hans Goldenstedt, gueule noire et prisonnier de guerre

Saint-Étienne, France

Hans Goldenstedt, est né à Brème en Allemagne le 5 juin 1925. Un allemand devenu Stéphanois depuis grâce au hasard de la guerre.

"J’ai d’abord fait mes études en Allemagne, en apprentissage, dans une entreprise de construction automobile. Après je suis rentré dans une école d’ingénieur. Mais là, je ne suis pas resté très longtemps. Six mois après on m’a appelé au service militaire. C’était la guerre. J’ai été appelé le 25 août 1943. Après instruction militaire, je me suis retrouvé en Belgique près de Bruges. On m’a attribué une grosse moto. Le 5 mai 1944 j’ai eu un très grave accident avec le véhicule de l’armée allemande. Double fracture du bassin, lésion de la colonne vertébrale. "

J’ai franchi la frontière entre la Belgique et la France par train sanitaire le 5 juin 1944

"Mais vous savez Bruges ce n’était pas loin de la Manche. Il sentait qu’il allait arriver quelque chose. Il voulait libérer des lits. Donc j’ai franchi la frontière entre la Belgique et la France par train sanitaire le 5 juin 1944. C’est resté dans ma mémoire. C’était mon anniversaire. Je me suis retrouvé à Thonon-les-Bains dans un hôpital militaire allemand. Et là on a été fait prisonnier le 17 août 1944 par les maquisards de Haute-Savoie."

L’hiver 1944 est arrivé. Et les prisonniers de Thonon ont rejoint la Loire. A ce moment là, fin septembre 1945, on dénombre 730 000 prisonniers allemands en France

Je ne parlais pas un seul mot de français. Tout juste « merci ».

"On nous a envoyé à Saint-Étienne. A la Giradière. C’était un camp qui s’appelait le commando 104. Il appartenait au Houillères de Saint-Étienne. On partait le matin pour aller travailler et on rentrait le soir. On devait au moins 400. A peu près 50 par baraquement. Au début c’était très difficile au niveau nourriture. Il y a eu tout de même des morts. Je n’aime pas bien en parler. Celui qui ne l’a pas vécu, hein, c’est difficile de l’expliquer. "

Hans Goldenstedt, mineur et prisonnier de guerre Copier

"J’ai commencé et j’ai été déclaré inapte pour le fond à cause des blessures. Là, j’ai travaillé comme manœuvre à l’extérieur. Et puis un jour, l’interprète passe par les baraquements. Et il a demandé s’il n’y avait pas un spécialiste « Bureau d’études ». C’est tombé sur moi. Je suis rentré en tant que prisonnier de guerre au bureau d’études. " "Je ne parlais pas un seul mot de français. Tout juste « merci ». Ils se sont employés mes collègues à m’apprendre le français. Pour faire des dessins, il fallait tout de même faire des annotions en français. En 1948, on commençait à parler de notre retour dans notre foyer. Et le directeur m’a demandé si je ne voulais pas rester. Quand ma ville natale était encore en ruine, j’ai accepté. Et puis j’étais libre. J’ai signé un contrat de travailleur libre."

J’étais fier de mon métier. Mon parcours, c’est un vrai roman.

"Mon travail : c’était réaliser des engins pour l’exploitation du charbon. Quand j’avais des études à faire, j’allais d’abord au fond, pour voir dans quelle condition se serait utilisé. Chaque fois que j’allais au fond, c’était enregistré. Donc à la fin de ma carrière, j’avais tout de même plus de six ans de fond. J’étais fier de mon métier. Mon parcours, c’est un vrai roman. J’étais libre et je me promenais à Saint-Étienne. Je voyais les têtes des femmes et des filles qui se retournaient mais je n’osais pas les accoster. Je parlais encore très peu le français et j’étais un ancien prisonnier. Vous savez, c’était pas bien vu au début. Et puis, à Saint-Étienne, j’ai fait la connaissance d’une jeune Stéphanoise qui m’interpellé. Voilà ! "

