Paroles de Résistances masquées sur le plateau des Glières en Haute Savoie

C’est sous le soleil que des dizaines de personnes se sont retrouvées dimanche midi sur le plateau des Glières en Haute-Savoie. Ce site est un lieu de mémoire, c’est là que des maquisards se sont cachés pendant la seconde guerre mondiale pour réceptionner des armes.

Le rassemblement "Paroles de Résistances" est organisé par l'association Citoyens Résistants d'Hier et d'Aujourd'hui. Une association et un rendez-vous annuel nées après les rassemblements spontanés de 2007 et 2008 sur le plateau pour protester contre la récupération du lieu et de son histoire par Nicolas Sarkozy.

La détermination et la bonne humeur des militants présents sur le plateau des Glières © Radio France - Anabelle Gallotti

"Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines" Copier

Un rassemblement non – autorisé pour des raisons officielles de crise sanitaire

Cette année, crise sanitaire oblige, ce rassemblement et les conférences / débats ont été interdites par la préfecture. Les organisateurs n'ont donc pas maintenus les trois jours de rencontres, de prises de parole, de débats mais ils ont organisé un pique-nique sur le site.

Au regard des décisions à géométries variables concernant les rassemblements (le Préfet de Paris autorise -à juste titre- un rassemblement statique qui nous est refusé ici), au regard des menaces qui planent sur notre liberté de manifester, nous avons décidé de ne pas abandonner le Plateau des Glières - CRHA

Témoignages de militants citoyens, sur fond de cor des Alpes grâces à "youyou" Copier

Sur le plateau des Glières, au milieu des alpages, quelques représentants des forces de l'ordre sont là. Discrets. La présence des dizaines de citoyens militants aujourd'hui est déjà un acte de résistance, selon Jacques, un habitué "C’est bien d’être là. C’est bien de maintenir ce rassemblement. La résistance doit rester populaire. Aujourd’hui, résister, c’est ne pas se laisser happer par la peur. Et je ne suis pas un négationniste du covid !".

Pour les organisateurs, c’était important d’être sur le Plateau pour continuer d'honorer le Conseil National de la Résistance et ses valeurs.