Paroles de sapeurs-pompiers

Lorsque le temps est venu de raccrocher la tenue de pompier...ce n'est pas sans émotion !

Ahun, France

Actuellement en Creuse nous avons 297 anciens pompiers avec pour certains plus de 40 ans de carrière. S’engager comme sapeur-pompier ce sont des années et des années à servir les autres, à porter secours. Les pompiers, une grande famille bien difficile à quitter lorsqu’il faut raccrocher l’uniforme, prendre sa retraite... Michel Rigaud nous fait part de son ressenti et ce n'est pas sans émotion!