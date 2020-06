Paron : ma maman va avoir 100 ans

C'est l'histoire touchante d'un "grand garçon" de 65 ans qui regarde toujours sa maman avec les yeux du garçonnet qu'il était. "On reste attaché au pays de son enfance. Et je voulais lui rendre hommage car elle a travaillé très longtemps, jusqu'à 71 ans... Alors le temps s'écoule et continue son oeuvre. Physiquement, elle diminue tous les jours, comme tout le monde, mais elle a une énorme humanité ! C'est ce qui fait qu'elle tient le coup. Parce qu'en elle, il y a un fil de la vie qui n'est pas brisé", explique Jean-Jacques, son fils.

J'ai toujours pensé que je n'aurais peut-être pas ma mère longtemps

Paulette Rossignol va fêter ses 100 ans deux jours après la fête des mères. Cette maman de 3 enfants, femme de militaire, est aujourd'hui veuve et endeuillée par la mort de l'un de ses enfants. Elle habite dans un Ehpad à Paron.

Elle entend mal mais a toute sa tête. Elles est toujours là et ça, pour Jean -Jacques, ça n'a pas de prix. "C'est rare d'avoir une maman qui a 100 ans quand même ! Avec mon frère jumeau nous sommes nés en 1955, ma mère avait 36 ans. Et depuis très longtemps, j'ai toujours pensé que je n'aurais peut-être pas ma mère si longtemps que ça puisqu'on était, pour l'époque, une grossesse tardive ! Donc c'est une grande fierté de l'avoir, de sentir sa présence, de parler avec elle. Le regard qu'elle porte sur la vie m'apporte beaucoup."

Une lettre du président de la République

A cause du Covid, la petite fête prévue à la maison de retraite de Paron mardi a été annulée. Jean-Jacques et Paulette fêteront donc l'événement en plus petit comité. Ce sera leurs retrouvailles après près de 3 mois de confinement. En cadeau, il lui apportera une lettre de félicitations du président de la République en personne. "Au moment des vœux, en janvier, j'avais invité le président sans trop y croire. Et pendant le confinement, par retour de courrier, j'ai reçu une lettre du chef de cabinet du président et une lettre d'Emmanuel Macron, qui ne se déplacera pas, bien-sûr, mais a envoyé ses félicitations à ma mère ! Je trouve ça très bien."

Le président de la république Emmanuel Macron a envoyé une lettre de félicitations à Paulette.

"Maman, tu n'auras pas 200 ans mais j'espère te garder encore le plus longtemps possible"