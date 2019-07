"On part plus souvent en vacances !" : l'échange de maisons à la côte en Nouvelle Aquitaine

Gratuit, le procédé séduit de plus en plus de monde en France, premier pays d'accueil pour les échanges de maisons. La Nouvelle Aquitaine se place en quatrième région la plus attractive. Reportage à Saint-Denis-de-Pile au nord Gironde avec un couple qui échange sa maison, le temps d'un weekend.

Joanna et Henri prêtent leur depuis neuf mois les weekends via le site Home Exchange.

Saint-Denis-de-Pile, France

L'échange de maisons a la côte : alternative aux hôtels, aux chambres d'hôtes, et les locations entre particuliers, le procédé lui est gratuit. Dans cette catégorie, la France est le pays le plus attractif au monde devant les Etats-Unis et l'Espagne ! La Région Nouvelle Aquitaine occupe la 4ème place des régions qui accueillent le plus. Déjà 84 000 nuitées ont été réservées via le site de "Home exchange" depuis le début de l'année 2019.

Le principe est simple. Il faut s'inscrire sur le site internet. La monnaie d'échange ce n'est pas de l'argent mais des points. Prêter sa maison rapporte des points et permet ensuite d'aller emprunter celle d'autres membres du site.

"C'est très différent de la location, il y a un grand respect des lieux"

Au milieu d'un lotissement fleuri, la maison de Joanna et Henri avec un jardin et une piscine. Ils se sont inscrits en novembre dernier sur "Home Exchange", ont effectué un premier séjour à Pâques et depuis, ils ont voyagé dans sept maisons différentes et accueilli cinq familles le temps d'un weekend. Lisbonne, la Bretagne, la Dordogne... Ils multiplient depuis les destinations, plus ou moins lointaines.

C'est très différent de la location, on ne peut pas s'inscrire si on n'a pas envie d'échanger sa maison — Joanna.

"Il y a donc un grand respect de la maison des autres parce que les gens savent ce que c'est de laisser la sienne," explique Joanna. Le couple a également fait de belles rencontres, grâce au site.

"_On devrait appeler ça 'partage' plutôt que 'échange' de maisons parce qu'on échange nos vies aussi,_" souligne Henri. Au départ un peu réticent, il a vite apprécié les échanges.

"On part plus souvent en vancances et en plus ça ne coûte rien !" Copier

Le couple prépare déjà un nouveau voyage : un roadtrip de trois semaines en moto, dans le sud de la France et en Espagne. Ils utiliseront uniquement l'échange de maisons pour se loger. Avec un objectif : rencontrer les personnes qui les accueilleront.