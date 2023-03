Parthenay et Châtillon-sur-Thouet : deux communes, une police municipale

A Châtillon-sur-Thouet, les habitants peuvent maintenant voir des policiers municipaux, ceux de Parthenay. Une police "pluri-communale" vient en effet d'être créée par les deux communes de Gâtine. La convention a été signée ce vendredi 10 mars 2023. Il s'agit d'une première dans le département des Deux-Sèvres. "On s'est aperçu sur Châtillon que nous étions fortement impactés par des cambriolages, des vols. La commune voisine ayant un nombre suffisant de policiers, avec le maire de Parthenay nous nous sommes dits pourquoi pas partager nos forces", explique Marie-Noëlle Beau, maire de Châtillon-sur-Thouet, 2700 habitants.

Patrouilles et pédagogie

Des policiers aux missions diverses. "Il y a ce qu'on appelle la surveillance générale, ce sont les patrouilles dans les quartiers et sur les zones d'activité donc c'est aussi une sécurisation des entreprises présentes sur notre territoire. Ce sont aussi des sorties d'école, des actions de prévention routière qui peuvent être imaginées", détaille Jean-Michel Prieur, le maire de Parthenay. Un volet sensibilisation important pour la maire de Châtillon*. "Le radar pédagogique devant la mairie est rouge tout le temps. Devant l'école, les voitures sont stationnées devant le portail et on ne voit pas les enfants sortir, j'ai toujours peur qu'il arrive un accident"*, indique Marie-Noëlle Beau.

Huit agents travaillent à la police municipale de Parthenay. Cette police "pluri-communale" n'implique pas d'embauche supplémentaire, en tout cas pas pour le moment. Elle avait été proposée aux communes alentours, Pompaire, Le Tallud. "Ça a été proposé, je crois que pour le moment ce n'est pas en discussion mais s'ils le souhaitent il n'y a pas de souci", précise le maire de Parthenay. Pour la commune de Châtillon-sur-Thouet, cette collaboration représente un budget d'un peu moins de 20.000 euros à l'année.