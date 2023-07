Parti de Sabran dans le Gard, Stéphan Llorca a tout quitté pour faire le tour de France à pied

Stéphan a déjà parcouru plus de 1.200 km.

Parti de Sabran dans le Gard rhodanien le 29 mai dernier, Stéphan Llorca a décidé de faire le tour de France à pied pendant un an ; 11.200 km au total pour prendre le temps de découvrir l'hexagone. Avant cela, Stéphan a vendu tout ce qu'il possédait : sa librairie-maison de la Presse à Pont-Saint-Esprit, sa maison, ses meubles, sa voiture, pour avoir un pécule lui permettant d'être autonome. "J'avais ce besoin de changer radicalement de vie, explique le trentenaire. Envie de me retrouver un peu moi-même, seul, pour savoir vers quoi me tourner après. Ça peut paraître un peu fou d'avoir tout vendu pour démarrer cette nouvelle vie, mais c'est ce dont je rêve depuis un petit moment. Être totalement libre, ne dépendre de rien à part de moi-même. C'est bien de ne pas savoir de quoi sera fait demain."

ⓘ Publicité

Plus de 1.200 km en deux mois

À raison de 20/25 km par jour, Stéphan Llorca a déjà parcouru plus de 1.200 km. Après la Lozère, l'Aveyron, le Tarn, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, il se dirige désormais vers les Landes. Pas vraiment de parcours établi. Il décide la veille en fonction des rencontres faites sur son chemin. "J'ai eu la chance de rencontrer des personnes de toutes nationalités. Elles sont très touchées par ce que je fais. Je n'ai que des remarques positives depuis le début. Ces petits moments, ça remotive complètement, les jours où vos proches vous manquent. Cette aventure sans ces rencontres, ça ne serait pas pareil."

Un livre à la fin du périple

Toutes ses rencontres, Stéphan Llorca les partage chaque jour notamment via sa page Facebook, Steph Road. Avec des textes et des photos. Il espère en faire un livre à la fin de son périple et retourner le présenter aux personnes qu'il a rencontrées. Il envisage également déjà de repartir, pourquoi pas pour un tour complet de Corse, voire pour un deuxième tour de France, là où il n'aura pas encore posé les pieds.