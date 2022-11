"Participation citoyenne" à Craon : les yeux de la gendarmerie dans les quartiers de la ville

Les habitants de Craon, les yeux et les oreilles de la gendarmerie. La municipalité a décidé de rejoindre le dispositif "Participation Citoyenne". Créé en 2006, il permet de lutter contre la délinquance et les incivilités. Des référents deviennent des relais entre les riverains d'un quartier et la gendarmerie. Plusieurs villes de notre département, Changé et Château-Gontier par exemple, font déjà partie de la démarche.

Les principaux objectifs de la démarche :