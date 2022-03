Participez à l'édition Corse du "Marathon du volontariat" avec 42 associations et actions du 28 mars au 8 mai

Dans le cadre du programme France Volontaires Georges Mrad est arrivé en Corse en novembre dernier où il a été accueilli par la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire, Jean Michel Miniconi directeur de la CRESS précise le fonctionnement:

"L'idée du marathon, c'est de faire en sorte que des personnes s'investissent sur des missions d'intérêt général dans des associations. C'est porté par la CRESS porté par un jeune service civique international George Mrad qui vient du Liban et qui a déjà mené cette initiative au Liban. Et il souhaite dupliquer ce projet ici ces 42 jours 42 missions, 42 structures.Nous sommes en train de référencer les 42 structures qui pourront accueillir, en tout cas proposer des missions. Les gens pourront s'inscrire dans un agenda que l'on mettra en place pour qu'ils puissent s'inscrire sur les missions qui seront proposées par les associations, des entreprises ou des acteurs institutionnels".

Le marathon va durer huit semaines du 28 mars au 8 mai

"Nous avons comme partenaires France Volontaires qui nous a permis l'arrivée de Georges sur le territoire, la Collectivité de Corse aussi et les services de l’État pour la mise en place de partenariats internationaux. Nous, on centralise toutes les demandes des associations et structures qui souhaitent déposer des missions et on fait la diffusion auprès du grand public.

mare latinu : Jean Michel Miniconi directeur de la Cress Copier

Cress de Corse - cress

Si vous souhaiter participer à ce projet, par mail à l’adresse suivante : contact@cress.corsica