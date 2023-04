Participez à la Masterclass "Journalisme et Médias en Méditerranée" le mercredi 26 avril 2023 à Montpellier

La COPEAM (Conférence Permanente de l'Audiovisuel Méditerranéen), grâce au soutien de Radio France et la Ville de Montpellier, réunit du 26 au 28 avril prochain des dirigeants et journalistes de l'ensemble des médias publics du bassin méditerranéen pour sa 30e Conférence annuelle, une rencontre professionnelle dédiée au renforcement du dialogue et à la coopération audiovisuelle en Méditerranée.

ⓘ Publicité

À cette occasion, en partenariat avec l’Université Paul Valéry de Montpellier et France Bleu Hérault, une matinée spéciale sera ouverte aux étudiants de Montpellier autour de la thématique : Journalisme et Médias en Méditerranée

Au programme :

Table Ronde et une Masterclass animée par M. Éric Valmir (Secrétaire général de l’information de Radio France).

Informations pratiques :

Sur inscription via formulaire disponible via ce lien .

Horaires :

10h00 - 12h30

Amphitéâtre du Site Saint-Charles

Université Paul Valery - Montpellier 3

Rue du Professeur Henri Serre

34080 - Montpellier

Tramway : Albert 1er

Contact COPEAM: Guillaume Ortiou-Campion (gortioucampion@copeam.org)

Contact Université Paul Valery : Fabrice Hirsch (fabrice.hirsch@univ-montp3.fr)