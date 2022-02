Participez au recensement annuel des chevreuils au cœur de la forêt de Chizé (Deux-Sèvres)

Le parc Zoodyssée organise, mardi 22 février, une journée d'observation des chevreuils en forêt de Chizé pour mieux comprendre l'histoire de vie et l'évolution de ces animaux en réserve biologique protégée. L'évènement est ouvert au public, il a lieu une fois par an.

Au programme de la journée du 22 février : capture d'un petit groupe de chevreuils, observations puis relâche des animaux en fin d'après-midi. L'objectif du parc départemental Zoodyssée, en lien avec l'ONF, l'OFB et le CNRS, est de mieux comprendre l'histoire et l'évolution du plus petit cervidé européen dans la forêt de Chizé (Deux-Sèvres).

Pour participer à ce recensement, il faut s'inscrire et au 05 49 77 17 15 ou au 05 49 77 17 17. Il faut avoir 10 ans minimum. La participation est gratuite. Il faut penser à prévoir une tenue adaptée à la forêt et à la météo du jour, prévoir un pique-nique. Le pass sanitaire est obligatoire pour les plus de 12 ans, pass vaccinal pour les plus de 16 ans.