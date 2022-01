Particules fines : au moins 46 département concernés par un épisode de pollution ce samedi

France Bleu a compté pas moins de 46 départements concernés par un épisode de pollution aux particules fines ce samedi, et notamment dans l'Est de la France.

Ça a commencé par les Bouches-du-Rhône et le Var. Puis le bassin lyonnais et le Nord-Isère, le Haut-Rhin, la Loire, le Vaucluse, la Vallée du Rhône, la Bourgogne-Franche-Comté, une partie de l'Occitanie, l'Ile-de-France, les Hauts-de-France, la Gironde, etc. Du nord au sud, France Bleu a compté au moins 46 départements touchés par un épisode plus ou moins grave (et plus ou moins réparti sur le département en question) de pollution aux particules fines PM10 et PM2,5 ce samedi. La Vallée de l'Arve est particulièrement polluée, en vigilance rouge.

"Les conditions météorologiques sont anticycloniques avec inversions thermiques" ce qui entraîne une "accumulation des polluants proches du sol" indique Atmo Sud, l'organisme chargé de surveiller la qualité de l'air en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Autrement dit : du beau temps, sans vent, et des températures plus fraîches au sol qu'en altitude, qui créent une sorte de "couvercle" plaquant les polluants au sol. Des températures fraîches qui nous incitent aussi à augmenter le chauffage. Or le chauffage au bois et le trafic routier sont les deux sources principales de polluants, rappelle Airparif.

Parmi les recommandations d'Atmo Sud, d'ailleurs : limiter ou différer ses déplacements, privilégier les transports en commun et les modes de déplacement non polluants comme le vélo et "maîtriser la température" de son logement.

"La pollution peut contribuer au développement de pathologies chroniques aussi fréquentes que l’asthme et les allergies respiratoires, en aggraver certaines. La pollution atmosphérique a été classée 'cancérigène certain' par le centre international de recherche sur le cancer en 2013" rappelle l'ARS d'Ile-de-France.