Partie de Bordeaux la marche de la pleine citoyenneté arrive à Paris ce samedi

Au terme de 15 étapes sur un parcours de 600 kilomètres les marcheurs arrivent ce samedi au bout de leur aventure. Tout au long du parcours ils ont recueillis les doléances des français et fait la promotion de la citoyenneté, de la diversité et du multiculturalisme.

C'est l'association Bordelaise Mémoires et Partage, qui organisait cette marche. Son but en cette période de campagne électorale : sensibiliser les français sur les dangers du populisme et mettre en valeur la diversité de la population française.

C'est Karfa Diallo, fondateur de l'association qui a donné le top départ le 18 mars dernier Place Stalingrad à Bordeaux. Après avoir fait étape à Angoulême, Limoges, Poitiers, Chartres ou encore Aulnay-sous-Bois, les marcheurs en termine ce samedi à 15H Place de la République à Paris. Ces étapes auront permis de retracer le fil de l'histoire de France, de la Monarchie à la République et de "dire à ceux qui le nient aujourd'hui que la France est bien multiculturelle" explique Karfa Diallo.

On s'est rendu compte que les français sont inquiets pour la cohésion nationale et qu'ils défendent les valeurs d'égalité et de liberté — Karfa Diallo

Le long du parcours les marcheurs ont recueillis dans des cahiers les doléances des français. Ils vont maintenant remettre l'ensemble des messages aux 11 candidats à la présidentielle.

