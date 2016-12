A partir du premier janvier les carburants vont augmenter

L'augmentation de la taxe TICPE la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers va toucher tous les carburants

Les plus touchés se sont les carburants Diesel Gas-oil et Diester fabriques à partir d’huiles végétales. Ils seront taxés à hauteur de 32 euros 60 pour 1000 litres. Sur une plein de 50 litres à la pompe ça représente quand même une augmentation de 1 euro 60

Viennent ensuite le gas-oil agricole et le fuel domestique taxés à hauteur de 22 euros 66 pour 1000 litres et le bio carburant E85 Essence Éthanol à 14 euros 50.

Les moins taxées, ce sont les essences sans plomb 98 - 95 et 95 E10 à 9 euros 50 toujours pour 1000 litres.. à la pompe et pour un plein de 50 litres, ça fera 47 centimes d’euros en plus sur la facture

Et tout cela sans la TVA puisque la Taxe fera aussi l’objet d’une Taxation de valeur ajoutée

Résultat, les ménages ligériens anticipent l’augmentation et se font livrer du fuel domestique cette semaine.