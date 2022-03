Partis en Ukraine pour sauver des animaux de compagnie, ils sont de retour dans les Landes

Ils étaient partis pour notamment sauver des animaux d'un refuge. L'idée était venue de Valérie Hériaut du refuge de Gabarret Coeur à 4 pattes, et de Céline Tougne, éleveuse, parties avec deux amis. La mission initiale était de porter secours à un refuge de Kharkiv, qui demandait de l'aide sur les réseaux sociaux. "C'était inaccessible et trop dangereux, finalement nous sommes allés à Lviv", raconte Valérie Hériaut.

"Nous avons aidés que des particuliers, et des personnes qui nourrissent les animaux errant à Lviv dans un grand parc, chats et chiens. Nous avons aussi donnés beaucoup de nourriture pour animaux à un monsieur qui va nourrir les animaux abandonnés dans les jardins de ceux qui ont fui en laissant leur chien", explique-t-elle. "Nous avons aussi aidé une association de cochon d'inde."

Une mission humanitaire réussie

Evidemment la mission se voulait aussi humanitaire. "Nous avons aidé l'hôpital. Beaucoup d'émotion de voir tous ces gens qui nous pleuraient dans nos bras. Ils ne pensaient pas qu'on viendrait vraiment. On leur a apporté des dons médicaux qu'on nous avait demandés d'apporter : des cathéter, des bandages, des couches pour les personnes âgées et les bébés etc." Les quatre Landais ont également apporté des dons à un orphelinat. Maintenant Valérie ne pense qu'à une chose : pouvoir y retourner le mois prochain.