Béatrice de Montlivaut veut voir plus d'arbres au centre-ville de Dijon

"Des arbres pour le centre-ville de Dijon!" C'est le titre d'une pétition mise en ligne il y a une semaine sur "change.org". Ce texte, adressé au maire François Rebsamen, recueille déjà plus de 2 500 signatures. On le doit à Béatrice de Montlivaut. Cette habitante du quartier Saint-Michel est psychothérapeute. Elle dit n'avoir aucune prétention politique. Elle trouve "le centre-ville historique de Dijon magnifique". Mais, dit-elle, la municipalité aurait du profiter des récents travaux comme la rénovation de la place du Théâtre, la piétonisation de la rue des Forges, de la place Notre-Dame ou de la rue Jeannin, pour implanter des arbres.

"Jusqu'à 6 degrés d'écarts entre les places du centre-ville et le parc de la Colombière en plein coeur de l'été"

"En cette période de perturbation climatique, pourquoi ajouter de la réverbération? Pourquoi contribuer à stocker de la chaleur les nuits d’été ?" s'interroge Béatrice de Montlivaut- pour qui le centre-ville de Dijon est bien trop "minéral". Car certes il y a beaucoup de parcs dans la capitale des Ducs mais pour Béatrice de Montlivaut cela n'est pas suffisant. "C'est vrai il y a des parcs. Les arbres sont derrières des grilles. Et ils ne sont pas forcément dans le centre-ville. Il faut savoir que sur une place à Dijon vous pouvez avoir jusqu'à 6 degrés d'écarts par rapport au Parc de la Colombière par exemple!"

Une réflexion que Béatrice de Montlivaut relie aux dernières semaines de canicule de l'été dernier. "Allez place du Théâtre, allez place Notre-Dame, allez dans les rues qui ont été récemment piétonisées, vous allez avoir chaud, vous n'allez pas trouver d'ombre et vous ne verrez jamais de vert (...) ne pourrait-on pas avoir à la fois les jolies pierres et puis aussi un peu de verdure par ci, par là?"

"Les arbres, c'est l'oxygène"

Et les Dijonnais. Qu'en pensent-ils? Eh bien nous leur avons posé la question. "Cette pétition est une belle initiative -explique cet homme- parce que cela peut apporter de la verdure à la ville. Et vous aurez ensuite des oiseaux qui vont se poser sur les arbres, des gens qui viendront s'installer dessous pour avoir de la fraîcheur. Cela apporte beaucoup la verdure!" Cette Dijonnaise renchérit. "Les arbres c'est essentiel. Cela fait de l'oxygène. Il faut planter des arbres!" Ce quadragénaire, lui, relativise l'enthousiasme ambiant. "En automne vous aurez des feuilles qui tombent, il y a toutes les branches à tailler. Il y a certainement "un plus" au niveau des températures mais il faut tout de même penser à l'entretien. Et ce n'est pas une fois que les arbres auront poussés et cacheront la vue de tout le monde qu'on devra dire maintenant on va les couper".

Il y a déjà 45 000 arbres sur l'espace public à Dijon, explique l'adjoint à l'environnement

Du côté de la mairie, Patrice Château adjoint de la Ville de Dijon, délégué à l'environnement dit partager la préoccupation qu'ont les habitants pour les arbres". Parce que dit-il "après l'été particulièrement chaud que nous venons de vivre. Chacun a pris conscience de l'intérêt des arbres et de l'intérêt de la protection qu'ils nous offrent". Ceci dit, "au centre-ville de Dijon nous avons déjà beaucoup d'arbres, puisqu'ils sont 52 place Darcy, il y a 80 érables place de la République ou encore 100 érables et cerisiers place Wilson" explique l'élu. D'après Patrice Château "il y a à Dijon un total de 45 000 arbres sur l'espace public, bien au delà de la moyenne des grandes villes Françaises, cela représente un arbre pour trois habitants".

"Le coeur de ville est, et restera minéral!"

Le 16 septembre dernier chez nos collègues de France 3 Bourgogne-Franche-Comté, François Rebsamen, le maire, rappelait que Dijon possède "beaucoup d'espaces verts et de squares et que 5 000 arbres ont été plantés" lors de l'arrivée du tram. Mais avec pragmatisme il jugeait que "le cœur de ville est, et restera minéral".

