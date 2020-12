Pas d'animations festives cette année pour le Téléthon, mais un (gros) chèque remis par la Ville d'Orléans

Le Téléthon se déroule le 4 et 5 décembre, mais en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, la quasi-totalité des animations festives habituelles ne peuvent se tenir. Il n'y a pas, non plus, de centre de dons cette année à Orléans et dans le Loiret.

Un chèque plus important que d'habitude

La Mairie d’Orléans a remis, ce jeudi*, à l’association AFM Téléthon "un chèque d’une valeur de 12 500€ au lieu des 5 000€ habituellement reversés chaque année", pour "compenser" le fait que la collecte de dons est plus compliqué cette année pour les bénévoles.

Un chalet du Téléthon place du Martroi, à Orléans

La mairie d’Orléans met également à la disposition de la coordination départementale de l’AFM Téléthon un stand place du Martroi : ce sont les bénévoles du Lions Jehanne du Lys qui l'occuperont à partir de 15h ce vendredi et y vendront des objets au profit du Téléthon.

* Sur la photo, Florent Montillot, premier adjoint au maire d'Orléans, remet le chèque à Camelia Rodriguez, coordinatrice du Téléthon dans le Loiret (à gauche) , et à Camille Lecourt, directrice Centre-Val de Loire de l'AFM (Association Française de lutte contre les Myopathies)