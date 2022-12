Pas d'eau potable à Villefranche-de-Conflent "pendant peut-être tout l'hiver", selon la mairie

La galère continue, pour les habitants de Villefranche-de-Conflent. Ils vivent depuis deux semaines sans eau au robinet. La faute, d'abord, à une fuite de canalisation. Et le captage est désormais à sec. La mairie fait donc venir ce mercredi deux grandes cuves d'eau potable, installées au centre du village et au faubourg. "Il n'y aura pas de limite, les gens pourront se ravitailler en eau comme ils le souhaitent", déclarait ce mercredi matin sur France Bleu Roussillon l'adjoint au maire en charge de l'urbanisme, Gilles Robert.

D'ici ce week-end, un système de pompage installé dans la rivière devrait permettre aux habitants de prendre des douches, de faire la vaisselle ou de tirer la chasse d'eau. Pour l'eau potable, en revanche, ce sera très compliqué pendant encore plusieurs semaines. "Nous réfléchissons à un raccordement aux canalisations de Corneilla-de-Conflent ou de Serdinya."

Mais il va falloir creuser une tranchée de plusieurs centaines de mètres. "On est sûrement partis pour une alimentation via la rivière, et donc sans eau potable, pendant une bonne partie de l'hiver."