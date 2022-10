Pas d'écran géant à Limoges pour le mondial de foot au Qatar, "ça n'a pas de sens" pour la mairie

Limoges n'installera pas d'écran géant pour suivre les performances des Bleus au mondial de foot au Qatar. Plutôt qu'un boycott la mairie invoque le bon sens, face à un évènement qui "serait voué à l'échec" et représenterait une aberration économique et écologique.

Alors que de nombreuses villes débattent de l'opportunité de relayer la coupe du monde de foot au Qatar et que certaines annoncent clairement un boycott de l'évènement, Limoges indique qu'elle ne prévoit pas d'écran géant pour suivre la compétition. Une décision qui se veut avant tout pragmatique. "Ce n'est pas du boycott, c'est du bon sens" indique Sylvie Rozette, l'adjointe au maire de Limoges, en charge des sports.

Indéfendable sur le plan économique et écologique... mais surtout inutile

"Une fan zone et un écran géant à cette époque de l'année, c'est voué à l'échec. Je vois mal les gens aller en famille dans le froid, sous la pluie, voire sous la neige pendant deux heures" précise l'élue. Elle met également en avant la crise énergétique et les efforts faits par les collectivités pour économiser cette énergie. Une démarche qui n'est pas conciliable avec le fait "qu'à l'autre bout du monde on climatise des stades. Ce n'est pas possible et on peut pas cautionner ce genre de chose" martèle Sylvie Rozette.

Un bilan humain qui pose aussi question

La ville de Limoges se dit également sensible aux "dégâts humains" engendrés par les chantiers de construction des stades. L'organisation internationale du travail estime que 50 ouvriers sont morts et que 500 ont été grièvement blessés. Des ONG comme Amnesty International évoquent de leur côté plusieurs milliers de morts. Conclusion de Sylvie Rozette : avec "tout ça mis bout à bout, on voit bien que ce n'est pas possible, ça ne sert à rien et que c'est de l'argent foutu à la poubelle. Et ce n'est vraiment pas le moment de mettre de l'argent à la poubelle !"

La ville estime en effet le coût d'une fan zone et d'un écran géant dans une fourchette entre 100.000 et 150.000 euros. Il n'y a de toutes façon jamais eu de fan zone à Limoges et pour la coupe du monde 2018, seule la finale avait été retransmise sur des écrans géants, dans le stade de Beaublanc.