Richard Toix qui a revendu son restaurant étoilé de St Benoit, et voilà le Poitou qui pourrait très bien ne plus avoir de table épinglé au Guide Michelin. Zéro étoile dans la Vienne, ce serait une première depuis 20 ans ! Ajoutez à cela le fait que dans les Deux-Sèvres, la dernière étoile remonte à 2001, depuis, plus rien.

On passe sur le grill Thierry Pfohl, ancien chef de la Table du Golf à Saint-Cyr et professeur de cuisine au lycée des métiers de Loudun

-Alors, le Poitou, désert gastronomique ?

-ce n'est pas si grave que ça, ce n'est pas une source d'inquiétude, la qualité de la restauration reste quand même optimum dans nos deux départements avec des chefs qui privilégient une cuisine plus modeste.

-d'autres explications ?

-la version officieuse c'est aussi beaucoup d'investissements pour les chefs, des travaux, dans sa salle de restauration, un environnement un peu plus cossu, une équipe conséquente, avec un maitre d'hôtel, un chef sommelier, tout ça fait que au niveau économique on alourdit les frais de gestion. Et puis nous sommes aussi dans des départements ruraux avec une faible démographie, comment comparait au département du Rhône ? Et aussi au niveau de la disparité des salaires.

-et pour les élèves en cuisine, qui rêvent d'être chefs et qui passent entre vos mains ?

-on a opté pour la mobilité, des périodes de formation se font ailleurs en France et même en Europe, on est ouvert sur l'extérieur.

-et qu'est-ce qui fait rêver ces jeunes justement : une étoile Michelin ou une participation à "Top Chef" ?

-c'est le problème on a beaucoup de jeunes qui arrivent dans nos formations parce qu'il y a la TV et les écrans mais malheureusement la réalité est beaucoup moins rutilante que ce que l'on voit, c'est évident. C'est un métier répétitif, difficile, et le fait d'être régulier et les jeunes sont loin d'imaginer la réalité du métier.