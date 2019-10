Pas d'expulsion pour Rosmerta

Le tribunal d'instance d'Avignon a accordé au collectif Rosmerta le droit de rester encore trois ans dans les locaux occupé rue Pasteur à Avignon. Ces locaux appartiennent à l’évêché qui avait demandé l'expulsion des bénévoles et des migrants qu'ils accueillent.

Avignon, France

La décision a été rendue ce lundi matin. Le tribunal a débouté l’association diocésaine propriétaire du bâtiment et accordé à Rosmerta le droit de rester dans les locaux de la rue Pasteur pendant trois ans, en fait même un peu plus. En considérant les trêves hivernales c'est un délai de trois ans et demi qui a été gagné par le collectif.

Rosmerta occupe ce bâtiment depuis dix mois, depuis Noël 2018. Le collectif y héberge des migrants pour lesquels aucune solution d'hébergement satisfaisante n'avait pu être proposée. Une trentaine de mineurs isolés et des familles avec enfants y sont pris en charge.

L'association diocésaine avait également réclamé un loyer compensatoire de 2000 € par mois. Cette demande a également été refusée par le tribunal.