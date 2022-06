Pas d'inquiétude pour le festival Aucard de Tours malgré l'installation de gens du voyage à La Gloriette

Le festival Aucard de Tours commence ce vendredi à installer son matériel plaine de La Gloriette, pour un lancement des festivités mardi 7 juin. Les équipes de Béton Production doivent composer avec un important campement de gens du voyage, une mission évangélique installée depuis quelques jours sur l'espace utilisé en partie par Aucard de Tours. "On a discuté avec leur pasteur, leur électricien. Ils ne viennent pas dans l'idée de gâcher notre festival" explique Cédric Grouhan le régisseur général du festival. "On essaie d'aller les voir en bonne intelligence (...) on leur explique ce qu'on va faire, et comment on peut cohabiter pendant la période de montage."

Un départ prévu dimanche, deux jours avant le début du festival

Béton Production peut installer son village du festival car les dizaines de caravanes n'occupent pas l'aire de jeux utilisée par Aucard de Tours. "Les gens du voyage sont installés sur ce qu'on appelle notre parking, la grande prairie. Ce n'est pas là qu'on installe notre chapiteau et notre stock de bricolage" précise Cédric Grouhan. Pour le reste de l'installation, guichets, branchements d'eau, d'électricité, sur la zone actuellement occupée par le campement, il faut juste se réorganiser. "Ils partent dimanche" annonce Cédric Grouhan. "Cela décale un peu notre installation, on anticipera sur autre chose et on fera ça à la dernière minute. Ce sont des gens sérieux. Quand ils disent qu'ils partent, ils partent."

Selon nos sources, la mission évangélique n'a pas eu le choix. Elle ne pouvait s'installer que sur ce terrain, l'aire d'accueil de gens du voyage qui lui était destinée tant occupée lors de son arrivée, par un autre campement resté plus longtemps que prévu, a priori pour raisons médicales.

Aucard de Tours, le grand retour

Annulé en 2020, restreint en 2021, Aucard de Tours signe cette année son grand retour dans son format "pré-pandémie", sur la Plaine de la Gloriette. "La jauge complète, c'est 4.500 personnes par jour et on est déjà pas mal, on a beaucoup de préventes pour le vendredi, le samedi, le mardi" annonce Cédric Grouhan. Il conseille fortement de réserver.