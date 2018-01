Châtillon, France

A chaque fois que Jean-Claude essaie d'appeler, toujours le même problème. "Pas de tonalité, on n'entend rien", constate cet habitant du hameau de "La Groie", à Chatillon. Cela fait un mois que ça dure, 29 jours exactement que le câble d'alimentation Orange est hors service. Impossible de téléphoner et de recevoir des appels.

"On est coupé du monde", Jean-Claude

Si Jean-Claude a bien un portable, la plupart de ses proches gardent leurs vieux réflexes de l'appeler sur son fixe, et forcément ça coince. "Comme ça sonne de leur côté, qu'ils ne tombent pas sur messagerie directement, ils croient qu'on est partis en balade ou quoi. Et l'autre jour, ma belle-mère m'a appelé pour que l'on aille à la galette des rois. Il y avait tout la famille, sauf ma femme et moi. On était pourtant à la maison. On est coupé du monde."

Le hameau de "La Groie" à Chatillon subit cette situation depuis le 1er janvier. © Radio France - Adrien Bossard

Pire encore, Jean-Claude n'a plus de connexion internet non plus depuis le 1er janvier. "Vous voyez, le boîtier est rouge. Donc je m'occupe en regardant la télé...", soupire ce retraité. La télé, un luxe comparé à son voisin, Ludovic. Lui n'a plus rien du tout. "Même pas la télé vu qu'on la reçoit par satellite. Elle est comprise dans la box internet." A la maison, ça râle, surtout quand on père de deux petites filles de 2 et 5 ans. "Elles ne peuvent plus regarder leurs dessins animés préférés, alors avec ma femme on a ressorti du grenier les vieux DVD, les vieux Disney, mais ça va finir pas ne plus suffire."

Un boîtier 4G prêté par Orange

Pour internet, Orange vient de prêter à Ludovic un boitier qui diffuse de la 4G dans toute la maison mais c'est loin d'être suffisant. "Je suis restaurateur, il faut que je passe des commandes le soir. Je suis obligé de le faire au boulot parfois et de rester plus longtemps. Car si je le fais de la maison, je mange la 4G en deux heures."

L'opérateur l'assure, tout sera rétabli d'ici la fin de semaine. Mais à force de promesses, les riverains finissent par ne plus y croire. "Ils disent ça à chaque fois, donc j'attends de voir, peste Jean-Claude. Par contre, vous pouvez être sûr qu'ils n'oublieront pas la facture."