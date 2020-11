Pas de ski à Noël sur l'Aigoual : la société Alti Aigoual lance une cagnotte en ligne pour survivre

L'année 2020 aura été une année compliquée pour les responsables d'Alti Aigoual qui gèrent depuis un an les installations de ski, le restaurant et le gite d'étape du Mont-Aigoual. Manque de neige l'hiver dernier, arrivée du Tour de France reportée en septembre au printemps, inondations en octobre qui ont rendu les routes impraticables, météo de septembre mitigée et puis cette déclaration du premier ministre ce jeudi qui annonce que les stations de ski n'ouvriront pas pour les vacances de Noël. "Cela met en danger la situation financière de l'entreprise" explique Thomas Flavier, le directeur d'Alti Aigoual. Impossible dans ce cas de proposer des animations comme en 2019 pour les vacances de Noël. "On pourrait proposer de la luge ou de la raquette mais il y a un problème de responsabilité. Pour ouvrir un domaine skiable, il faut un arrêté municipal. Il faut aussi du personnel mais on n'aura pas de rentrées en terme de chiffres d'affaires, car on ne peut pas ouvrir le restaurant. Prat-Peyrot n'est pas dans un cœur de village, on est éloigné. Il peut y avoir du monde, c'est sûr, mais l'incertitude sur le chiffre d'affaires et la clientèle font qu'à ce jour, on ne peut pas projeter d'ouverture."

Une cagnotte pour passer le cap

Une quinzaine de saisonniers travaillent en temps normal sur la station Alti Aigoual. Il ne sera pas possible d'en embaucher autant cette année. "Nous aujourd'hui, on attend encore du chômage qui n'a pas été payé pour septembre et octobre. Embaucher c'est bien beau mais si les aides ne suivent pas, _on ne peut pas embaucher puisque la situation financière de l'entreprise est compromise_." Pour tenter de sauver les meubles, Alti Aigoual lance à partir de ce vendredi, une cagnotte en ligne pour le soutien financier de la structure. "Malgré notre motivation et tout ce qu'on a pu mettre en place, on est en échec. Malgré les aides de l'Etat, on a besoin de soutien et d'aide même si la communauté de communes et la commune essaient de trouver des solutions avec nous". Alti Aigoual a également déposé des demandes près des départements du Gard, de la Lozère ainsi qu'auprès de la région Occitanie. Dans une tribune nationale publiée ce jeudi, sa présidente Carole Delga réclame justement l'ouverture des stations de ski pour Noël. L'Occitanie en compte 43.