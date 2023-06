Pas de baignade surveillée à Jouillat et Anzême en Creuse faute de maîtres nageurs cet été

Plages creusoises cherchent maîtres nageurs désespérément ! Alors que l'été vient de commencer et que les grandes vacances débutent dans moins de deux semaines, l'agglomération du Grand Guéret s'arrache les cheveux pour recruter des surveillants de baignade. Il en manque toujours cinq pour les plages de Jouillat et d'Anzême. Résultat, elles ne seront pas surveillées cet été.

5 postes, 0 candidat

C'est une première, regrette le maire de Jouillat Jean-Pierre Lécrivain : "On est déçus, depuis 1984 il y avait des maîtres nageurs tous les ans et une activité de station balnéaire." L'agglomération du Grand Guéret cherchait cinq personnes pour assurer une surveillance 7 jours sur 7 mais elle n'a reçu aucune candidature, soupire Jean-Luc Barbaire, vice-président en charge des loisirs.

Normalement la prise de poste est au 1er juillet, il y a donc peu de chance de trouver d'ici là : "Le personnel est devenu introuvable, ou alors à des tarifs prohibitifs", regrette Jean-Pierre Lécrivain. Le tarif justement : c'est là-dessus que la commune voisine du Bourg d'Hem a joué. Elle a augmenté le salaire de 300 euros net par mois et elle vient de trouver in extremis deux maitres nageurs.

Baignade à vos risques et périls

Ailleurs, faute de sauveteurs, faut-il interdire la baignade ? La maire d'Anzême Viviane Dupeux n'a pas tranché et doit prendre sa décision en fin de semaine : "Il y a beaucoup de personnes qui viennent uniquement pour la baignade, si elle n'est pas surveillée c'est compliqué, et puis il y a la question de notre responsabilité s'il se passe quelque chose..."

A Jouillat, le maire ne prendra pas d'arrêté d'interdiction : la baignade sera possible, mais non surveillée, et donc à vos risques et périls, chacun prendra ses responsabilités. La seule chose qui peut vous empêcher de faire un plongeon, ce sont les fameuses cyanobactéries qui empoisonnent nos étés depuis quelques années. Ces algues bleues sont susceptibles de causer des problèmes digestifs ou cutanés. Pour l'instant, les voyants sont au vert selon l'agence régionale de santé : l'eau de Jouillat ne présente pas de risque sanitaire.