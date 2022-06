Pas de baignade surveillée sur les plans d'eau d'Indre-et-Loire ce week-end malgré la canicule

Par cette chaleur, vous avez peut-être envie de vous baigner dans les eaux d'Indre-et-Loire: les plages le long des cours d'eau, les lacs, les plans d'eau. Mais la baignade n'est généralement pas autorisée, car non-surveillée, avant le début du mois de juillet. Avancer la date est compliqué, d'abord pour des questions de coût. "On fait un contrat, du 1er juillet au 31 août, avec un maître-nageur, qui est là y compris les dimanches et jours fériés, c'est assez lourd à gérer, il y a aussi toute la logistique tout autour, l'entretien, le nettoyage" explique Jean-Claude Gauthier, le maire de Château-la-Vallière, où se trouve le lac du Val Joyeux.

On parle d'un contrat de 15.000 euros pour un mois et demi de surveillance

Serait-il envisageable de rallonger, dans les prochaines années, cette période de baignade surveillée, afin de correspondre aux canicules plus précoces ? "On peut toujours réfléchir, mais des aides supplémentaires seraient les bienvenues. Plusieurs mois supplémentaires de maître-nageur, ça pèserait assez lourd sur les finances" répond Jean-Claude Gauthier. Confirmation d'Olivier Viémont, le maire de Monnaie où se situe le plan d'eau de l'arche, qui sera autorisé à la baignade à partir du 15 juillet. "La surveillance de baignade est assurée par l'association Aqua Life, avec des maîtres-nageurs diplômés, on parle d'un contrat de 15.000 euros pour un mois et demi de surveillance" précise-t-il. "L'école se termine aussi plus tard cette année, on a souhaité lancer la saison de baignade après les festivités du 14 juillet."

Les cyanobactéries, épée de Damoclès sur les baignades

Le critère financier a pesé dans le choix de la date d'ouverture mais il y a une autre raison: les cyanobactéries, qui apparaissent généralement à cette période et qui rendent la baignade impossible. Les résultats des analyses de l'eau tomberont début juillet. "D'où l'idée aussi de ne pas ouvrir trop tôt, poursuit Olivier Viémont, de manière à donner de la visibilité à la baignade et à notre prestataire, qui serait impacté par une non ouverture."

En attendant de savoir si on pourra faire trempette cet été au plan d'eau de l'arche, les élus de Monnaie et le garde communal passent régulièrement sur la zone pour empêcher les baignades. Leur plus grande crainte est évidemment la noyade. Que ce soit à Monnaie, Château-la-Vallière ou encore Bourgueil, patience, il faut attendre le drapeau vert.