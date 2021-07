Pas-de-Calais : 123 migrants sauvés de la noyade en une journée

Tous les passagers ont pu être secourus, ramenés sains et saufs sur la terre ferme et pris en charge par la police aux frontières

123 migrants ont été secourus ce lundi au large des côtes nordistes. Au total, quatre embarcations en difficulté ont été signalées à plusieurs moments de la journée.

Des hélicoptères ont dû être mobilisés pour venir en aide à la dernière embarcation de 55 personnes, échouée sur un banc de sable et isolée par la marée. Tous les passagers ont pu être secourus, ramenés sains et saufs sur la terre ferme et pris en charge par la police aux frontières.