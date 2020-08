Pas-de-Calais : Calais, Le Touquet, Saint-Omer, le port du masque se généralise dans les lieux touristiques

Au Touquet, où le masque était déjà obligatoire sur le marché et dans la très fréquentée rue Saint-Jean, il est étendu au front de mer, à la plage, et tout le centre-ville. Ce qui inclue les centres nautiques, le camping, le centre équestre et les tennis.

Calais

A Calais, en plus des marchés, l'obligation concerne désormais la digue (mais pas la plage), avec son village gourmand où sont regroupés les vendeurs de frites et de glace, ainsi que la zone comprise entre la rue de la Mer, la rue Royale et la place d’Armes, où se concentrent les restaurants et les bars.

Saint-Omer

A Saint-Omer, ce sont les rues commerçantes du centre-ville qui sont visées par cette obligation de port du masque. D’autres communes seront aussi concernées, de même que les foires (Ducasse) et les brocantes. La publication de l’arrêté préfectoral est prévu ce vendredi.