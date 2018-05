Dans les villages d’Escoeuilles et de Seninghem, ils ne vont pas passer inaperçus, même s’ils sont très silencieux : deux véhicules, de sept places, viennent d’arriver.

Ils sont électriques et tout un chacun peut les emprunter, raconte le maire d’Escoeuilles et Président de la Communauté de commune de Lumbres, Christian Leroy :

C’est pour cela que les véhicules choisis sont de grande capacité, mais avec des fauteuils rabattables qui permettent, par exemple, de transporter du matériel de bricolage. Un bon compromis, explique Olivier Delassaus, dont la société Clem, assure la gestion du système :

Puisqu’il n’utilise pas de voitures spécialement transformées, comme les auto-partages des grandes villes, ce système permet de mettre en location le parc de véhicules existant dans les mairies ou les communautés de communes. Il permet de mieux utiliser ces voitures qui restent stationnées une bonne partie de la journée. C’est donc facile à mettre en place, et cela permet de combler le fossé entre ville et campagne, souligne Christian Leroy :

La gestion de ce système d’autopartage est simple, raconte Olivier Delassus, de la société Clem :

On a tous les outils web et application pour pouvoir réserver sa voiture à l'avance ou directement en arrivant à la borne. On a une boites à clés, donc on prend la voiture comme sa propre voiture et au retour on remet la clé et c'est parfaitement sécurisé. On peut ainsi mettre en partage n'importe quelle voiture, sur n'importe quel type de borne.